Щенок и не только. Что и кому дарил Владимир Путин

Владимир Путин подарил школьнику из Красноярска щенка золотистого ретривера. Под Новый год мальчик написал письмо в Кремль, попросив себе доброго друга. А какие ещё подарки получали россияне от президента? Мы вспомнили несколько случаев.

2008 год. Даша Варфоломеева дозвонилась на прямую линию и попросила новогоднее платье. Президент позвал её в Москву на Новый год 9-летняя Даша Варфоломеева с сестрой Анной (слева направо) на Кремлёвской ёлке. Фото © ИТАР-ТАСС / Григорий Сысоев 2009 год. Отдыхая в Тыве, Владимир Путин остановился у чабана с сыном. В благодарность он подарил сыну свои часы, а чабану — нож Фото © Новости Горного Алтая 2013 год. Конь Князь для 11-летней спортсменки из Хакасии. Девочка написала письмо, сказав, что хочет заниматься верховой ездой Фото © Юг Сибири 2014 год. Чёрный лабрадор Изумруд для Кати из Тобольска. Та просила у Владимира Путина новогодний подарок. Щенка вручал мэр города Фото © Городской интернет-портал "Тобольск.ru" / Вадим Калина 2015 год. Футболку со своим портретом Владимир Путин подарил школьнице Регине из Башкирии за хорошую учёбу Фото © АО ИА "Башинформ" 2015 год. Щенок хаски для школьницы из Хакасии. Та написала письмо президенту и пожаловалась, что семья не может позволить покупку Фото © Александр Колбасов / ТАСС 2016 год. Свой портрет и планшет отважному школьнику из Ингушетии. Мальчик отдал свою копилку на борьбу с экономическим кризисом Фото © Пресс-служба Правительства Республики Ингушетия 2017 год. Компьютер для 13-летнего Серёжи из Приморья. Мальчик борется с раком, и все деньги семья тратит на его лечение Фото © Администрация Приморского края