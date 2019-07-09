Щенок и не только. Что и кому дарил Владимир Путин

2008 год. Даша Варфоломеева дозвонилась на прямую линию и попросила новогоднее платье. Президент позвал её в Москву на Новый год
9-летняя Даша Варфоломеева с сестрой Анной (слева направо) на Кремлёвской ёлке. Фото © ИТАР-ТАСС / Григорий Сысоев
2009 год. Отдыхая в Тыве, Владимир Путин остановился у чабана с сыном. В благодарность он подарил сыну свои часы, а чабану — нож
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2013 год. Конь Князь для 11-летней спортсменки из Хакасии. Девочка написала письмо, сказав, что хочет заниматься верховой ездой
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2014 год. Чёрный лабрадор Изумруд для Кати из Тобольска. Та просила у Владимира Путина новогодний подарок. Щенка вручал мэр города
2015 год. Футболку со своим портретом Владимир Путин подарил школьнице Регине из Башкирии за хорошую учёбу
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2015 год. Щенок хаски для школьницы из Хакасии. Та написала письмо президенту и пожаловалась, что семья не может позволить покупку
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2016 год. Свой портрет и планшет отважному школьнику из Ингушетии. Мальчик отдал свою копилку на борьбу с экономическим кризисом
Фото © Пресс-служба Правительства Республики Ингушетия
2017 год. Компьютер для 13-летнего Серёжи из Приморья. Мальчик борется с раком, и все деньги семья тратит на его лечение