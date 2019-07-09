Щенок и не только. Что и кому дарил Владимир Путин

179

Фото © Официальный сайт Министерства образования Красноярского края

Владимир Путин подарил школьнику из Красноярска щенка золотистого ретривера. Под Новый год мальчик написал письмо в Кремль, попросив себе доброго друга. А какие ещё подарки получали россияне от президента? Мы вспомнили несколько случаев.

2008 год. Даша Варфоломеева дозвонилась на прямую линию и попросила новогоднее платье. Президент позвал её в Москву на Новый год

2009 год. Отдыхая в Тыве, Владимир Путин остановился у чабана с сыном. В благодарность он подарил сыну свои часы, а чабану — нож

2013 год. Конь Князь для 11-летней спортсменки из Хакасии. Девочка написала письмо, сказав, что хочет заниматься верховой ездой

2014 год. Чёрный лабрадор Изумруд для Кати из Тобольска. Та просила у Владимира Путина новогодний подарок. Щенка вручал мэр города

2015 год. Футболку со своим портретом Владимир Путин подарил школьнице Регине из Башкирии за хорошую учёбу

2015 год. Щенок хаски для школьницы из Хакасии. Та написала письмо президенту и пожаловалась, что семья не может позволить покупку

2016 год. Свой портрет и планшет отважному школьнику из Ингушетии. Мальчик отдал свою копилку на борьбу с экономическим кризисом

2017 год. Компьютер для 13-летнего Серёжи из Приморья. Мальчик борется с раком, и все деньги семья тратит на его лечение

Автор:
АМ
Артур Матвеев
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×