20 лет. 16 августа 1999-го Владимир Путин стал премьер-министром

5 августа 1999 года президент Ельцин предложил Владимиру Путину стать премьером, а заодно подумать и о самом высоком в стране посте. Как изменилась за эти десятилетия страна, вспоминает Лайф.

В день назначения Владимира Путина его предшественник Сергей Степашин заявил, что Россия может потерять Дагестан. Полыхавшая Чечня лежала в руинах, терроризм расползался по всей стране. Владимир Путин смог радикально изменить ситуацию. На Северном Кавказе были уничтожены бандформирования и их главари, в регионе был наведен порядок.

Внешняя политика

Было: Россия сдавала свои рубежи один за другим. От наследницы Советского Союза практически сразу отвернулась часть бывших республик, заявив о длительной оккупации, — Эстония, Латвия, Литва и Грузия, а также бывшие союзники — Польша, Румыния и ряд других. Военный блок НАТО фактически разбомбил Сербию.

Стало: Уже в начале 2000 года на Давосском форуме прозвучало знаменитое Who is Mr Putin?, мир не смог не заметить нового политического лидера, слишком явный контраст представлял Путин по сравнению с Ельциным.

Политика России изменилась внешне и содержательно. Результатами стали помощь Сирии и возвращение Крыма. Россия стала авторитетом в мире, с мнением нашей страны стали считаться.

Возвращение Крыма

В 2014 году Крым вошёл в состав России. Уже через год полуостров был законодательно, экономически и социально полностью интегрирован.

Помощь Сирии

Путин не допустил уничтожения сирийского народа, как это было сделано с Ливией, которой больше фактически не существует, а до этого с Ираком. На сирийской военной кампании было обкатано новое вооружение, проверена дееспособность армии.

Экономика

Было: Валовой внутренний продукт (ВВП) в 1998 году составил 2 трлн 629,6 млрд рублей.

Стало: В 2018 году — 103 трлн 626,6 млрд рублей.

Олимпиада в 2014 году

7 февраля 2014 года в Сочи открылись XXII зимние Олимпийские игры.

Олимпийские игры в Сочи продлились 17 дней, было разыграно 92 комплекта медалей в 15 видах спорта. Право проводить Олимпиаду — само по себе означает признание России сильным игроком на международной арене.

Чемпионат мира по футболу 2018 года

21-й чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого прошла в России. Матчи проходили на 12 стадионах в 11 городах. Во всем мире признали, что это был один из лучших ЧМ по своей организации, включая безопасность гостей и участников.

Социальная сфера

Было: В России в 2000 году безработица составляла 12,4%.

Стало: За второй квартал 2018 года безработица в России составила 4,8%.

Было: Средняя пенсия в 1999 году равнялась 449 руб. ($18).

Стало: 10 000 рублей ($ 150).

Гуманизации пенитенциарной системы

В 1999 году в тюрьмах и колониях содержалось более 1 млн человек. Зачастую камеры были переполнены, права заключенных нарушались. Теперь в исправительной системе содержится около 550 тыс заключенных, построены современные СИЗО, которые отвечают мировым стандартам.

Реформа армии

За 20 лет существенно обновилась и российская армия. Военнослужащим подняли заработную плату, стала работать целевая социальная поддержка. Военные начали получать новые квартиры. Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК), который в конце 90-х прозябал в нищете, теперь загружен заказами на многие годы, как в рамках гособоронзаказа, так и по экспортным контрактам. Армия получила самое современное и новейшее вооружение.