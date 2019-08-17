Твёрдое слово. Самые яркие фразы Владимира Путина
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Время в политике не просто скоротечно, оно реактивно. Порой решения принимаются за доли секунды, события сменяют друг друга настолько стремительно, что сложно поверить, что это произошло не вчера, а несколько лет назад. С момента назначения Владимира Путина премьер-министром миновало два десятилетия. Уже тогда новый премьер начал приучать и журналистов, и подчинённых к живой человеческой речи, несвойственной аппаратчикам советских времён.
Мы будем преследовать террористов везде, в аэропорту — в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов
1999 год
Эту фразу премьер-министр Путин произнёс во время пресс-конференции в Астане, прокомментировав бомбардировки российской авиацией Грозного.
Если человека всё устраивает, то он полный идиот. Здорового человека в нормальной памяти не может всегда и всё устраивать
2000 год
В интервью президент ответил на вопрос о своём отношении к правительству.
Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам в попытках разморозить средства в офшорных зонах
2002 год
Во время встречи с предпринимателями. В разговоре президент Путин заявил о необходимости возврата выведенных за рубеж капиталов.
Если мозги утекают, значит, они есть. Уже хорошо. Значит, они высокого качества, иначе они никому не были бы нужны и не утекали
2003 год
На встрече с победителями Всероссийского конкурса сочинений.
В известном итальянском фильме есть такая фраза: "Настоящий мужчина должен всегда пытаться, а настоящая женщина должна сопротивляться
— 2004 год
В ходе пресс-конференции в Кремле президент ответил на вопрос журналиста, есть ли проблемы со свободой слова в России и где их больше — в столице или в регионах.
Сейчас получается, что если у человека есть фуражка и сапоги, то он может обеспечить себе и закуску, и выпивку
2002 год
На встрече с министром внутренних дел Борисом Грызловым.
Мы не будем вести переговоры со странами Балтии на платформе каких-либо территориальных претензий. Не Пыталовский район они получат, а от мёртвого осла уши
2005 год
Встреча с коллективом КП. Ответ на вопрос о притязаниях Латвии в отношении Пыталовского района России.
Если бы у бабушки были определённые половые признаки, она была бы дедушкой. Политика не терпит сослагательного наклонения
2006 год
В беседе с руководителями ведущих информационных агентств стран "восьмёрки". Президент отвечал на вопрос о возможности санкций против Ирана.
Являюсь ли я демократом чистой воды? Конечно, я абсолютный и чистый демократ. Но вы знаете, в чём беда? В том, что я такой один, других таких в мире просто нет. После смерти Махатмы Ганди поговорить не с кем
— 2006 год
Прокомментировал президент Путин вопрос журналиста "Шпигель" об отношении к демократии.
Мозги им надо поменять, а не конституцию нашу, мозги. И я скажу почему: потому что то, что они предлагают, — это очевидные рудименты колониального мышления
2007 год
Президент прокомментировал кризис в российско-британских отношениях на встрече с представителями молодёжных движений в загородной резиденции "Завидово". Высказывание было посвящено властям Великобритании, которые выступили с предложением внести изменения в Конституцию РФ для экстрадиции Андрея Лугового в связи с делом Литвиненко.
Мне не стыдно перед гражданами, которые голосовали за меня дважды, избирая на пост президента Российской Федерации. Все эти восемь лет я пахал, как раб на галерах, с утра до ночи, и делал это с полной отдачей сил
2008 год
Пресс-конференция в Кремле. Ответ на вопрос о достижениях на посту президента.
Думаю, что как минимум государственный деятель должен иметь голову. И, чтобы выстраивать межгосударственные отношения, нужно руководствоваться не эмоциями, а фундаментальными интересами своих стран
2008 год
Ответ на просьбу на пресс-конференции прокомментировать высказывание Хиллари Клинтон, что у него нет души.
Кто не жалеет о распаде Советского Союза, у того нет сердца. Кто хочет воссоздать его в прежнем виде, у того нет головы
2010 год
Прямой эфир, 2010 год. Ответ на вопрос хирурга о распаде СССР.
В сердце, в сознании людей Крым всегда был и остаётся неотъемлемой частью России. Эта убеждённость, основанная на правде и справедливости, была непоколебимой, передавалась из поколения в поколение, перед ней были бессильны и время, и обстоятельства
2014 год
Президент заявил об этом в день воссоединения Крыма с Россией.
У нас две тысячи сотрудников администрации. Неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несёт иногда такую пургу, я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?
2018 год
В интервью NBC.
Просто мы сильнее… Всех. Потому что мы правы. Сила — в правде. Когда русский человек чувствует, что он прав, — он непобедим
2014 год
Такое заявление сделал президент в интервью в рамках спецпроекта ТАСС "Первые лица".
Если вы уж совсем хотите стать исламским радикалом и готовы пойти на то, чтобы сделать себе обрезание, <...> то я вас приглашаю в Москву. У нас многоконфессиональная страна, у нас есть специалисты и по этому вопросу...
2002 год
В ответ на заявление французского журналиста о том, что Россия подавляет свободу в Чечне.
Я голубь, но у меня очень мощные железные крылья
2015 год
Во время закрытого приёма президент ответил на вопрос одного из участников Валдайского форума — считает ли себя Путин миротворцем.
Что касается контрабанды — отдельная тема. И борьба вроде бы ведётся, а чего-то результатов мало. А результат в таких случаях — это посадки в тюрьму. Где посадки?
2009 год
Заседание правительства. Обращение к МВД и ФСБ по ситуации в лёгкой промышленности.
Про человека, который кидался в полицию чем-то там, и в то же время он является литератором… Я не знаю, но про него можно сказать, что музам служит, а с головой не дружит, но кидаться в полицию нельзя ни тяжёлыми, ни лёгкими предметами
2013 год
На Российском литературном собрании 24 ноября.
Ещё 50 лет назад ленинградская улица меня научила одному правилу: если драка неизбежна — бить надо первым
2015 год
Владимир Путин, говоря о военной операции в Сирии, провёл параллель со своим детством в Ленинграде.
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