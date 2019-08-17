Твёрдое слово. Самые яркие фразы Владимира Путина

С момента назначения Владимира Путина премьер-министром 16 августа 1999 года прошло два десятилетия. Лайф собрал его самые известные фразы.

Время в политике не просто скоротечно, оно реактивно. Порой решения принимаются за доли секунды, события сменяют друг друга настолько стремительно, что сложно поверить, что это произошло не вчера, а несколько лет назад. С момента назначения Владимира Путина премьер-министром миновало два десятилетия. Уже тогда новый премьер начал приучать и журналистов, и подчинённых к живой человеческой речи, несвойственной аппаратчикам советских времён.

Мы будем преследовать террористов везде, в аэропорту — в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов 1999 год

Эту фразу премьер-министр Путин произнёс во время пресс-конференции в Астане, прокомментировав бомбардировки российской авиацией Грозного.

Если человека всё устраивает, то он полный идиот. Здорового человека в нормальной памяти не может всегда и всё устраивать 2000 год

В интервью президент ответил на вопрос о своём отношении к правительству.

Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам в попытках разморозить средства в офшорных зонах 2002 год

Во время встречи с предпринимателями. В разговоре президент Путин заявил о необходимости возврата выведенных за рубеж капиталов.

Если мозги утекают, значит, они есть. Уже хорошо. Значит, они высокого качества, иначе они никому не были бы нужны и не утекали 2003 год

На встрече с победителями Всероссийского конкурса сочинений.

В известном итальянском фильме есть такая фраза: "Настоящий мужчина должен всегда пытаться, а настоящая женщина должна сопротивляться — 2004 год

В ходе пресс-конференции в Кремле президент ответил на вопрос журналиста, есть ли проблемы со свободой слова в России и где их больше — в столице или в регионах.

Сейчас получается, что если у человека есть фуражка и сапоги, то он может обеспечить себе и закуску, и выпивку 2002 год

На встрече с министром внутренних дел Борисом Грызловым.

Мы не будем вести переговоры со странами Балтии на платформе каких-либо территориальных претензий. Не Пыталовский район они получат, а от мёртвого осла уши 2005 год

Встреча с коллективом КП. Ответ на вопрос о притязаниях Латвии в отношении Пыталовского района России.

Если бы у бабушки были определённые половые признаки, она была бы дедушкой. Политика не терпит сослагательного наклонения 2006 год

В беседе с руководителями ведущих информационных агентств стран "восьмёрки". Президент отвечал на вопрос о возможности санкций против Ирана.

Являюсь ли я демократом чистой воды? Конечно, я абсолютный и чистый демократ. Но вы знаете, в чём беда? В том, что я такой один, других таких в мире просто нет. После смерти Махатмы Ганди поговорить не с кем — 2006 год

Прокомментировал президент Путин вопрос журналиста "Шпигель" об отношении к демократии.

Мозги им надо поменять, а не конституцию нашу, мозги. И я скажу почему: потому что то, что они предлагают, — это очевидные рудименты колониального мышления 2007 год

Президент прокомментировал кризис в российско-британских отношениях на встрече с представителями молодёжных движений в загородной резиденции "Завидово". Высказывание было посвящено властям Великобритании, которые выступили с предложением внести изменения в Конституцию РФ для экстрадиции Андрея Лугового в связи с делом Литвиненко.

Мне не стыдно перед гражданами, которые голосовали за меня дважды, избирая на пост президента Российской Федерации. Все эти восемь лет я пахал, как раб на галерах, с утра до ночи, и делал это с полной отдачей сил 2008 год

Пресс-конференция в Кремле. Ответ на вопрос о достижениях на посту президента.

Думаю, что как минимум государственный деятель должен иметь голову. И, чтобы выстраивать межгосударственные отношения, нужно руководствоваться не эмоциями, а фундаментальными интересами своих стран 2008 год

Ответ на просьбу на пресс-конференции прокомментировать высказывание Хиллари Клинтон, что у него нет души.

Кто не жалеет о распаде Советского Союза, у того нет сердца. Кто хочет воссоздать его в прежнем виде, у того нет головы 2010 год

Прямой эфир, 2010 год. Ответ на вопрос хирурга о распаде СССР.

В сердце, в сознании людей Крым всегда был и остаётся неотъемлемой частью России. Эта убеждённость, основанная на правде и справедливости, была непоколебимой, передавалась из поколения в поколение, перед ней были бессильны и время, и обстоятельства 2014 год

Президент заявил об этом в день воссоединения Крыма с Россией.

У нас две тысячи сотрудников администрации. Неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несёт иногда такую пургу, я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил? 2018 год

В интервью NBC.

Просто мы сильнее… Всех. Потому что мы правы. Сила — в правде. Когда русский человек чувствует, что он прав, — он непобедим 2014 год

Такое заявление сделал президент в интервью в рамках спецпроекта ТАСС "Первые лица".

Если вы уж совсем хотите стать исламским радикалом и готовы пойти на то, чтобы сделать себе обрезание, <...> то я вас приглашаю в Москву. У нас многоконфессиональная страна, у нас есть специалисты и по этому вопросу... 2002 год

В ответ на заявление французского журналиста о том, что Россия подавляет свободу в Чечне.

Я голубь, но у меня очень мощные железные крылья 2015 год

Во время закрытого приёма президент ответил на вопрос одного из участников Валдайского форума — считает ли себя Путин миротворцем.

Что касается контрабанды — отдельная тема. И борьба вроде бы ведётся, а чего-то результатов мало. А результат в таких случаях — это посадки в тюрьму. Где посадки? 2009 год

Заседание правительства. Обращение к МВД и ФСБ по ситуации в лёгкой промышленности.

Про человека, который кидался в полицию чем-то там, и в то же время он является литератором… Я не знаю, но про него можно сказать, что музам служит, а с головой не дружит, но кидаться в полицию нельзя ни тяжёлыми, ни лёгкими предметами 2013 год

На Российском литературном собрании 24 ноября.

Ещё 50 лет назад ленинградская улица меня научила одному правилу: если драка неизбежна — бить надо первым 2015 год

Владимир Путин, говоря о военной операции в Сирии, провёл параллель со своим детством в Ленинграде.