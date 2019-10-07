Дни рождения президента. Как отмечал их Владимир Путин и какие получал подарки

609

Фото © Kremlin.ru

Сегодня главе государства исполнилось 67 лет. Накануне президент отдыхал в сибирской тайге в компании министра обороны Сергея Шойгу. А сегодня проведёт день с близкими. А как он отмечал день рождения в другие годы и какие подарки получал? Мы собрали самые яркие истории.

2000 год

<p>Школьники Санкт-Петербурга поздравили главу государства с его днём рождения. Фото © ТАСС / Сергея Величкина и Владимира Родионова</p>

Первый день рождения в должности президента Владимир Путин справил 19 лет назад. Отмечал в городе Павловске возле Санкт-Петербурга в ресторане русской кухни. Президента поздравили чиновники из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также актёры Кирилл Лавров и Михаил Боярский. Художница Зинаида Сотина подарила президенту свою картину "Даная". Вечером Владимир Путин поехал в Мариинский театр.

2002 год

<p>Фото © ТАСС/Владимир Родионов</p>

Владимиру Путину исполнилось 50 лет. Юбилей он отметил в Кишинёве на саммите СНГ. Путину показали подвалы, где хранятся коллекционные молдавские вина. Президент Молдавии подарил хрустального крокодила, пояснив, что крокодил — единственный, кто никогда не сдаёт назад. А уже вечером президент вернулся в Москву. Там устроили праздничный ужин. Пригласили членов правительства и чиновников из разных ведомств.

2008 год

<p>Фото © ИТАР-ТАСС/ Вадим Жернов</p>

День рождения Владимир Путин провёл на работе. Поехал в Санкт-Петербург, где презентовал фильм "Учимся дзюдо с Владимиром Путиным" и посетил выставку Интерпола. Путин также участвовал в чаепитии со студентами Гуманитарного университета профсоюзов. Официального банкета в честь праздника не было, зато Путину подарили тигрёнка. Кто преподнёс презент, не сказали. Тигрёнка назвали Машей. Жить её отправили в зоопарк Геленджика.

2012 год

<p>Фото © ИТАР-ТАСС/ Михаил Климентьев</p>

Владимиру Путину исполнилось 60 лет, и он вернулся на должность президента, сменив Дмитрия Медведева. День рождения отметил камерно, в кругу близких и друзей, в Санкт-Петербурге. По этому случаю Владимир Путин взял полноценный выходной. Подарок ему преподнёс Дмитрий Медведев. Это была старинная книга 1910 года Александра Бенуа "Царское Село в царствование императрицы Елисаветы Петровны".

2013 год

<p>Фото © AP Photo/Mast Irham, Pool</p>

Владимир Путин встретил день рождения на Бали. Не на отдыхе, а на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Без сюрприза не обошлось. Владимира Путина провели в отдельную комнату, где главы государств исполнили Happy Birthday To You. Солировал глава КНР Си Цзиньпин. На гитаре играл президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно. Премьер Японии Синдзо Абэ подарил Путину саке, Си Цзиньпин — торт.

2017 год

<p>Фото © ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин</p>

День рождения Владимир Путин встретил на работе. Был на Совете безопасности, говорил по телефону с зарубежными лидерами. Вечером к нему в Сочи прилетел старый друг — экс-премьер Италии Сильвио Берлускони. Он подарил Путину вышитый пододеяльник. На вышивке Путин и Берлускони жмут друг другу руки на фоне собора Василия Блаженного и Колизея. А 11 октября президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил Владимиру Путину щенка алабая по кличке Верный.

Автор:
АМ
Артур Матвеев
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×