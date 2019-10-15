Царские почести. Как встречают Владимира Путина в разных странах

СМИ всего мира следят за визитом российского президента на Ближний Восток. Сперва Владимир Путин посетил Саудовскую Аравию, а сейчас находится с визитом в Объединённых Арабских Эмиратах. Журналистов поразила роскошь, с которой арабы встретили российского президента. Лайф собрал несколько примеров того, как приветствуют Владимира Путина за границей.

Объединённые Арабские Эмираты

Встреча Путина в Абу-Даби была по-восточному роскошной и по-голливудски зрелищной. У трапа президента встречал наследный принц ОАЭ Мухаммад бен Заид Аль Нахайян. Арабские самолёты нарисовали в небе российский триколор. В российские цвета окрасились и небоскрёбы Абу-Даби. Даже машины сопровождения раскрасили под отечественную службу ДПС с надписями на русском. Представительский Aurus российского президента сопровождал конный патруль на арабских скакунах с флагами России и Объединённых Арабских Эмиратов.

Саудовская Аравия

Не менее роскошно встретили Владимира Путина накануне в Саудовской Аравии. Поездка в Эр-Рияд стала ответным визитом президента на приезд в Москву саудовского короля Салмана ибн Абдель-Азиза Аль Сауда в 2017 году. У трапа самолёта Путина встретил почётный караул. Там же был дан артиллерийский салют в 21 залп. На территории резиденции короля машину президента также сопровождал конный кортеж. А роскошь королевского дворца поражала воображение.

Сербия

В январе 2019 года Владимир Путин посетил Сербию. И это тоже было впечатляюще. Самолёт президента сопровождал почётный караул сербских истребителей. Кортеж на улицах Белграда передвигался под колокольный звон, который раздавался из всех церквей. Все баннеры по пути движения были украшены российскими и сербскими флагами. А сотни людей собрались на площади Белграда с портретами российского президента.

Турция

В конце прошлого года Владимир Путин посещал Анкару. По мнению местных СМИ, никого за последнее время там не встречали так радушно. В аэропорту звучали гимны двух стран. Почётным конвоем стали янычары в бирюзовых нарядах. А президенты России и Турции жали друг другу руки под звуки артиллерийских залпов. По доброй восточной традиции и в Анкаре кортеж российского президента сопровождали изящно одетые всадники.

Китай

Визиты Владимира Путина в Китай всегда проходят радушно. Так было и летом прошлого года, когда он приезжал в Пекин. Оркестр на красной ковровой дорожке сыграл гимн России. А затем затянул "Катюшу". Делегацию приветствовали девушки с флагами и букетиками цветов. Владимира Путина встречал лично глава Китая Си Цзиньпин, с которым у президента давние и дружеские отношения.