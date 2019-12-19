Владимир Путин: пресс-конференция. Что спрашивали у президента в предыдущие годы
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Игорь Иванко
Ежегодно в Москву съезжаются журналисты со всей страны и из-за рубежа. Их количество лишь растёт с каждым годом. Вот как менялась численность представителей СМИ.
Математически даже можно высчитать процент вероятности — повезёт или не повезёт журналисту задать вопрос главе государства.
В среднем пресс-конференция идёт три-четыре часа. И Владимир Путин успевает ответить на большое количество вопросов.
А ещё можно подсчитать общее количество вопросов, на которые ответил президент с 2000 по 2018 год, и сколько времени он провёл в общении со СМИ.
По традиции по итогам пресс-конференции эксперты обозначают главную тему. Это не значит, что все вопросы посвящены только ей, но она красной нитью проходит через всю беседу. Это самая острая на данный момент новость, к ней приковано всеобщее внимание.
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