Владимир Путин: пресс-конференция. Что спрашивали у президента в предыдущие годы

Сегодня Владимир Путин проведёт 19-ю ежегодную большую пресс-конференцию. Общение президента с журналистами стало своеобразной предновогодней традицией. Глава государства подводит итоги года и, как правило, отвечает на самые важные вопросы представителей СМИ. Лайф подсчитал, на сколько вопросов уже ответил Владимир Путин, насколько высок шанс задать ему вопрос, а также какие главные темы были у предыдущих пресс-конференций.

Ежегодно в Москву съезжаются журналисты со всей страны и из-за рубежа. Их количество лишь растёт с каждым годом. Вот как менялась численность представителей СМИ.

Математически даже можно высчитать процент вероятности — повезёт или не повезёт журналисту задать вопрос главе государства.

В среднем пресс-конференция идёт три-четыре часа. И Владимир Путин успевает ответить на большое количество вопросов.

А ещё можно подсчитать общее количество вопросов, на которые ответил президент с 2000 по 2018 год, и сколько времени он провёл в общении со СМИ.

По традиции по итогам пресс-конференции эксперты обозначают главную тему. Это не значит, что все вопросы посвящены только ей, но она красной нитью проходит через всю беседу. Это самая острая на данный момент новость, к ней приковано всеобщее внимание.