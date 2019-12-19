Путин и СМИ. Все пресс-конференции президента в одной гифке
Коллаж © LIFE. Фото © ИТАР-ТАСС / Сергей Величкин и Владимир Родионов, © ТАСС / Михаил Метцель
Завершилась очередная пресс-конференция Владимира Путина. Она стала юбилейной, 15-й по счёту, и запомнилась как рекордным количеством журналистов, так и серией ярких высказываний. Life объединил все главные факты с этой и предыдущих пресс-конференций в одну короткую гифку. Теперь за одну минуту можно узнать историю встреч президента и журналистов с 2001 по 2019 год.
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