Допиши за Пушкина! Закончи стих поэта правильно

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Допиши за Пушкина! Закончи стих поэта правильно

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Фото © Public Domain

Сегодня исполняется 220 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина. Предлагаем вам небольшой тест на знание его стихов. Закончите четверостишие поэта так же, как было написано им в оригинале.
Автор:
АМ
Артур Матвеев
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