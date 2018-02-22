Фигуристка, засветившая грудь, в следующем выступлении показала ещё кое-что

Хотя тёмно-фиолетовый костюм француженки на произвольном танце закрывал её руки и грудь, он съехал с бёдер и почти полностью оголил ягодицы спортсменки. Впрочем, представители фигуристки поспешили заверить, что, в отличие от предыдущего зелёно-бежевого костюма Габриэлы, такой дизайн является частью задумки.
Ранее Лайф писал, как во время короткого танца у Габриэлы обнажилась грудь. Сама фигуристка назвала этот инцидент самым большим кошмаром в жизни.
Со мной такое случилось впервые. И это самый большой кошмар в жизни. Ещё и случилось это на Олимпиаде. Мне было очень тяжело. Но я старалась не думать об этом, а просто молилась
Габриэла Пападакис
Впрочем, пара запомнится не только смелыми костюмами спортсменки. За произвольный танец французы получили 123,35 балла и увезли домой серебро.
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