Фигуристка, засветившая грудь, в следующем выступлении показала ещё кое-что

Визитной карточкой 22-летней спортсменки Габриэлы Пападакис на Олимпиаде в Пхёнчхане, похоже, стали конфузы с костюмами. В этот раз платье оказалось более продуманным, чем то, что она надела во время короткого танца. Но и в этом костюме выступление прошло не без факапа.

Хотя тёмно-фиолетовый костюм француженки на произвольном танце закрывал её руки и грудь, он съехал с бёдер и почти полностью оголил ягодицы спортсменки. Впрочем, представители фигуристки поспешили заверить, что, в отличие от предыдущего зелёно-бежевого костюма Габриэлы, такой дизайн является частью задумки.

Ранее Лайф писал, как во время короткого танца у Габриэлы обнажилась грудь. Сама фигуристка назвала этот инцидент самым большим кошмаром в жизни.

Со мной такое случилось впервые. И это самый большой кошмар в жизни. Ещё и случилось это на Олимпиаде. Мне было очень тяжело. Но я старалась не думать об этом, а просто молилась Габриэла Пападакис

Впрочем, пара запомнится не только смелыми костюмами спортсменки. За произвольный танец французы получили 123,35 балла и увезли домой серебро.

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