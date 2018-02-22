Германия победила в командном двоеборье и догнала в зачёте по золоту Норвегию

Немецкая команда в составе Винценца Гайгера, Фабиана Риссли, Эрика Френцеля и Йоханнеса Ридзека выиграла у ближайших конкурентов — норвежцев — 53 секунды. Бронзу взяли австрийцы.

После прыжковой части немцы шли вторыми и стартовали в шести секундах от австрийцев, норвежцы уступали 27 секунд.

Однако никакой борьбы с доминирующей на этой Олимпиаде бундестим не получилось. Уже стартовавший Гайгер спокойно обошёл австрийца и передал эстафету первым, а дальше призёры Пхёнчхана Риссли, Френцель и Ридзек просто увеличивали преимущество над "преследователями".

За серебро повели борьбу норвежцы и австрийцы. Её исход решился на последнем этапе, когда скандинавский ветеран Йорген Гробак сумел оторваться от Марио Зайдля.

Золото стало для Германии 13-м на Олимпиаде, она догнала в общекомандном зачёте Норвегию. Норвегия лидирует по серебру — 12 против 7.

Лыжное двоеборье. Командные сорвенования

1. Германия — 46.09,8

2. Норвегия — +52,7

3. Австрия — +1.07,8