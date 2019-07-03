Андрей НиколаевАН

"Пчёлы против мёда". Выпуск о нацпроектах

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Встречайте наше еженедельное шоу "Пчёлы против мёда", где журналист Андрей Николаев детально, критически и с разных точек зрения разбирает главную тему последних семи дней.

Сегодня речь пойдёт о нацпроектах и о том, что будет сделано в сфере здравоохранения и сколько на это будет потрачено.

Автор:
Андрей Николаев
АН
Андрей Николаев
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