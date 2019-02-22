Учёные думали, что эти огромные пчёлы вымерли 38 лет назад, но не тут-то было

Гигантские пчёлы Уоллеса всегда водились на Молуккских островах в Индонезии. Но с 1981 года исследователи не видели ни одной особи, а потом занесли Megachile pluto в список исчезнувших видов, пишет Daily Mail.

Невероятно повезло с находкой фотографу дикой природы Клэю Болту. Он отправился в Индонезию в поисках редкого вида пчёл, но время шло, а результатов так и не было. Превозмогая голод и жару, команда из съёмочной группы и местных жителей шесть дней обыскивала гнёзда термитов — именно там, по словам учёных, обычно обитает одинокая пчела из вида Megachile pluto.

Эти насекомые не живут в рое, как их европейские собратья, да и размером от них гигантские пчёлы Уоллеса отличаются в четыре раза. Этот редкий вид достигает четырёх сантиметров в длину и имеет огромные жвала, как жуки-рогачи.

Фотографу чудом удалось отыскать одну особь в заброшенном термитнике на дереве в двух метрах от земли. Аккуратно побеспокоив её травинкой, Клэй поймал пчелу для фото, но затем, конечно же, отпустил. Он надеется, эта находка покажет, что редкий вид не вымер и сможет расплодиться, несмотря на тотальную вырубку лесов.