Для тех, кто хоть раз задумывался, как отдыхают пчёлы: фото, сделанные тайком

Вряд ли кто-то задумывался, как и где отдыхают пчёлы после трудовых будней. Чаще всего эти малышки спят в улье, но что делать тем, кто не успел добраться или остался работать после смены? Устроиться в бутоне, конечно же.

Невероятное открытие повезло сделать 38-летнему фотографу из Аризоны, США, Джо Нили. Во время прогулки парень и его невеста Николь наслаждались видом и свежим воздухом, когда заметили интересные цветы — пустынный глобус. Решив устроить маленький фотосет, парочка подошла поближе, но то, что они увидели, было похоже на настоящее чудо.

В бутонах пустынного глобуса спали пчёлки. Распределившись по парам и взявшись за лапки, чтобы не упасть, они дремали после долгого рабочего дня. Перепачканными пыльцой малышами оказались Diadasia diminuta, или земляная мальва, которые часто отдыхают не в улье, а в цветах.

В Сети эти фото произвели эффект разорвавшейся бомбы. Мало кто раньше обращал внимание на пчёл, но теперь всё изменится. Кто же мог подумать, что они бывают настолько милыми и пушистыми! Под этими снимками Джо комментаторы просят отдельный проект, посвящённый пчёлам, но фотограф не уверен, что эта затея получится.

Учёные думали, что эти огромные пчёлы вымерли 38 лет назад, но не тут-то было