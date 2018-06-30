Иглы под ногти, подвешивание на крюках. 10 самых жестоких пыток на Руси

28 июня 1762 года по старому стилю на российский престол взошла София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская, которую каждый школьник сейчас знает как Екатерину II. Именно она фактически отменила пытки в Российской империи.

8 ноября 1774 года в губернии прислали секретный указ Екатерины II о неприменении телесных истязаний. Это стало первой попыткой запретить пытки, которым подвергали задержанных, чтобы выбить показания.

Известный криминалист Николай Таганцев в своей книге "Русское уголовное право" отмечал, что, несмотря на наличие указа императрицы, в губерниях пытки всё же продолжали применять. Просто делали это более скрытно и в меньших масштабах.

Продолжил бороться с пытками император Александр I. В 1802 году он издал указ о неприменении физического насилия. Поводом стала ревизия в Калужской губернии, во время которой проверяющие выяснили, что показания из подследственных выбивают "по старинке".

В 1804 году правитель возложил на Сенат надзорные функции. Теперь сенаторы должны были следить, чтобы признание не было дано под пыткой.

Так от чего же избавили подследственных? 10 примеров самых жестоких пыток.

Дыба

Имела также название "русская виска". Попавших на дыбу растягивали, выламывали суставы. На Руси этот вид казни известен ещё с XIII века. Приговорённого к такой пытке за руки и ноги привязывали к двум столбам, которые соединяла перекладина. Его тело растягивали так, что в какой-то момент получалось, что он висел на вывернутых руках. На дыбе находились от нескольких минут до часа и даже больше.

Этот вид пытки был крайне распространён во время правления династии Романовых. Так, при Петре I на дыбу вздёргивали стрельцов после бунта, устроенного в 1698 году. Помимо того что им выворачивали суставы, также били кнутом. Особым "мастерством палача" считалось в то время практически содрать с человека кожу заживо небольшим числом ударов.

У многих был разрыв сухожилий, наступал болевой шок. Если человек падал без сознания, пытки прекращали, так как считалось, что смысла в них нет: боли уже всё равно не чувствовали из-за шокового состояния.

Батоги

"Бить батогами" — вторая по популярности пытка на Руси и в Российской империи. Популярность такой вид наказания приобрёл ещё при Иване Грозном.

По сути, батоги — это толстые палки или прутья с обрезанным концом. Наказание могли применить за дурные слова про хозяина или царя, в отдельных случаях — за воровство (например, курицы).

Наказуемого клали на землю лицом вниз. Один человек садился ему на шею, другой — на ноги, блокируя любое движение. Палачи брали по два прута и избивали человека по спине до тех пор, пока он не кричал, что виноват. Или пока не заканчивались назначенные удары. Незаконным считалось бить по частям тела, которые "нужны для работы".

К слову, при Иване Грозном получить батогами можно было за пьянство. Кроме того, пьяниц сажали голыми на муравейник, заковывали в кандалы и макали в прорубь головой.

Вырывание ноздрей

Выглядела эта пытка следующим образом: наказуемому щипцами резали крылья носа. Такой вид казни был закреплён в своде законов "Соборное уложение" в 1649 году, однако известен ещё со времён князя Владимира. Так, Красное Солнышко применял подобный метод экзекуции за прелюбодеяние. Называлась она тогда "носы урезаша". Во времена Золотой Орды таким образом могли наказать тех, кто убивал татаро-монгольских переписчиков, собирателей дани. При Иване Грозном носом могли поплатиться те, кто наговаривал на государя.

Михаил Романов, как и позже его сын, Алексей Михайлович, использовали вырывание ноздрей для борьбы с курильщиками.

Пётр Первый так наказывал воров. Его племянница, Анна Иоанновна, требовала вырывать ноздри каторжникам. Причём "скидки" на знатность рода или тяжесть преступления не делалось.

С начала правления Екатерины II (1762 год) вплоть до появления тайного распоряжения эта метка также практиковалась. В частности, она была у многих пойманных участников пугачёвского восстания.

Отрезание языка

Пытка выглядела следующим образом: жертве силой разжимали рот, вытягивали язык специальными щипцами и отрезали его. Известна она на Руси ещё с середины XIII века.

Пришла она, вероятно, от татаро-монголов. В первый раз на Руси подвергали этой пытке новгородцев, которые в 1257 году восстали против татарских баскаков. Проводилась пытка, как полагают историки, с разрешения Александра Невского, который понимал, что к тому моменту не было достаточно сил, чтобы справиться с Золотой Ордой.

С разрешения Алексея Михайловича так пытали, например, протопопа Аввакума в 1670-х годах. Вина его была в том, что он пошёл против церковной реформы, инициированной патриархом Никоном.

Так, Аввакум хотел исправить неточности в церковных книгах на древнерусский манер, тогда как патриарх предпочитал в данном вопросе опираться на греческие писания. Кроме того, Аввакум не раз критиковал политику Алексея Михайловича, в том числе в церковном вопросе.

Иглы под ногти

Выражение "Узнать всю подноготную" появилось как раз из-за этой пытки. Практиковали на Руси её, как полагают историки, с XVI века. К примеру, приближённый Ивана Грозного, Малюта Скуратов, практиковал такой метод наказания.

Николай Гейнце в книге "Малюта Скуратов" описывает, что однажды сподвижник царя оклеветал боярина, начальника казённого приказа Ивана Федотова. Так, боярин якобы пытался устроить заговор с целью свергнуть правителя. Показания против Федотова дали и опричники, которые рассчитывали заполучить его имения.

Иван Грозный вызвал боярина к себе, а когда тот пришёл, усадил на трон и дал в руки державу со скипетром. А после, сказав: "Я тебя сделал царём, могу и низвергнуть", — лично вонзил ему нож в сердце. Вскоре была убита и его супруга.

Всех тех, кого Малюта назвал сподвижниками "заговорщика", пытали, загоняя иглы под ногти, до тех пор, пока они не сознавались. Как правило, людям было сложно пережить даже одну иглу. Здесь же им загоняли вторую и в отдельных случаях — третью.

"Вождение по спицам"

"Вождение по спицам" — одна из самых известных пыток Петропавловской крепости. Особенно была распространена в петровские времена. Евгений Анисимов в книге "Русская пытка. Политический сыск в России XVIII века" пишет, что заострённые деревянные колышки вкапывали в землю, а пытаемого заставляли стоять на них голыми ногами или ходить. "Для надёжности" его приковывали цепями.

Площадь эту у Комендантского дома в крепости называли "плясовой", так как стоять неподвижно на острых спицах было невозможно.

Деревянная лошадь

Там же, на территории Петропавловской крепости, стояла деревянная лошадь. На нее верхом на несколько часов сажали наказанного, ноги его привязывали под брюхом лошади, иногда к ногам привешивали груз.

В отдельных случаях пытку ужесточали ударами кнута или батогов. Тогда среди гвардейцев бытовала фраза "Поедешь на лошадке, что самого ездока погоняет". Относилась она как раз к этому виду пытки.

Губернатор Астрахани Артемий Волынский пытал поручика князя Мещерского на деревянной лошади, привязав к его ногам живых собак. Псы были в ужасе от происходящего и от страха постоянно кусали наказанного.

"Жабьи лапки"

Эту пытку применяли к лицедеям, пойманным во времена Ивана Грозного. Если кто-то показал сценку, где заметен даже малейший намёк на участие царя, скомороха ждала жестокая расплата.

Специальным устройством ему буквально выдавливали костяшки. После этого руки больше напоминали лапки жабы.

Огненная "парилка"

Ещё одно "изобретение" Ивана Грозного и его сподвижника Малюты Скуратова. Пытку проводили зачастую в бане. Веник поджигали и били им приговорённого. При этом важно было сделать так, чтобы человек не умер. В какой-то момент ожоги начинали страшно чесаться.

Человек не мог не прикасаться к спине, но, делая это, испытывал дикую боль. Многие умирали в страшных мучениях.

Подвешивание на крюках

В судебнике 1497 года нет норм, которые бы расписывали, за что и какие пытки предполагаются. Однако по определённым проступкам, как правило, применяли одни и те же виды наказания.

Такой пытке подвергали мятежников. Мучения могли длиться часами: приговорённого подвешивали за рёбра или продевали крюк через другие части тела. Существовал и так называемый женский вид наказания. Им делали сквозное отверстие в груди и, продев в раны верёвки, подвешивали на перекладинах.

Зачастую такая пытка заканчивалась смертью. Люди умирали от болевого шока или от жажды.

Закапывание заживо

Этот вид наказания применялся только для мужеубийц в XVI—XVII веках, считался чисто женским видом наказания.

По Соборному уложению 1649 года, супруга, которая убила своего мужа или организовала над ним расправу, стоя помещалась в землю по шею. Её было запрещено кормить и поить.

— Одна голова оставалась на поверхности земли. Тут приставлялась стража, наблюдавшая за тем, чтоб никто не освободил, пока она не умрёт голодной смертью. Зрелище весьма обыкновенное в этой стране, и мне известно, что осуждённые таким образом нередко оставались в этом положении дней семь или восемь, — писал инженер Джон Перри, который в конце XVII века был на службе в России.