Как мучили ведьм и колдунов. Самые страшные пытки инквизиции

27 декабря 1480 года в Испании появилась инквизиция. Её возглавил монах-францисканец Томас Торквемада. Уже вскоре фамилия великого инквизитора стала нарицательной, а организация — кошмаром средневекового жителя. Под суд инквизиции можно было угодить за что угодно: за инакомыслие, неудачную шутку, иную веру, подозрение в колдовстве.

О методах, которые применяли в застенках святые братья, говорили тихо и со страхом. Это были ужасающие пытки, выдержать которые не мог никто. После них жертвы признавались в самых страшных преступлениях. 8800 человек отправились на костёр, а имущество ещё 90 тысяч было конфисковано. Life собрал самые страшные пыточные инструменты, которые использовала средневековая инквизиция.