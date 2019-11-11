Алкогольная гонка. Сколько пьют в России?

Нетрезвый пьедестал

Россия вошла в десятку самых пьющих стран мира. Эксперты из Организации экономического развития и сотрудничества "Здоровье вкратце" провели исследование. Они посчитали, сколько литров алкоголя потребляют в год в разных странах. Наша страна заняла восьмую строчку в этом пьяном списке.

Статистическая неурядица

Статистика — наука, где у каждого часто своя правда. Яркий пример — измерение количества выпитого в России. Так, по официальной версии Минздрава, пьют в нашей стране меньше, чем в данных организации "Здоровья вкратце". А именно не 11,1 литра, а всего 10 литров на человека в год. Вроде можно обрадоваться. Но вот данные Центра исследования федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) говорят о том, что пить стали больше. Вот как выглядит их статистика, основанная на продажах крепкого алкоголя в нашей стране.

Пьянство в регионах

Ситуация по регионам страны примерно схожая во всех исследованиях. Поэтому для наглядности мы разместили "трезвые" и "пьяные" части России на инфографике.