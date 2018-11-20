Пэрис Хилтон разорвала помолвку с актёром, который подарил ей кольцо за $2 млн

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Пэрис Хилтон разорвала помолвку с актёром, который подарил ей кольцо за $2 млн

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Фото: соцсети

Пэрис знакома с 35-летним актёром Крисом Зилкой восемь лет, но встречаться они начали два года назад. В январе 2018-го парень подарил ей на помолвку кольцо за $2 млн с 20-каратным бриллиантом. Свадьбу сначала планировали на 11 ноября. Но планам не суждено было сбыться.

Хотя знаменитости лично не прокомментировала расставание, источник, близкий к паре, рассказал, что девушка решила разорвать помолвку и сконцентрироваться на работе. Пэрис поняла, что Крис — не "тот самый", но надеется остаться с ним друзьями и желает ему только хорошего, пишет TMZ.

<p>Фото: © instagram/<a href="https://www.instagram.com/hiltonworld/" target="_blank"><strong>hiltonworld</strong></a></p>

Она с ним рассталась. Она занята работой и поняла, что он не для неё. Некоторое время у них были проблемы

Источник

<p>Фото: © Instagram/parishilton</p>

После помолвки в январе девушка опубликовала в "Инстаграме" романтические фото с горнолыжного курорта в Аспене. Она написала, что сказала возлюбленному "да", назвала себя самой счастливой девушкой в мире, а жениха — любовью всей жизни.

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