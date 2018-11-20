Пэрис Хилтон разорвала помолвку с актёром, который подарил ей кольцо за $2 млн

Хотя знаменитости лично не прокомментировала расставание, источник, близкий к паре, рассказал, что девушка решила разорвать помолвку и сконцентрироваться на работе. Пэрис поняла, что Крис — не "тот самый", но надеется остаться с ним друзьями и желает ему только хорошего, пишет TMZ.
Она с ним рассталась. Она занята работой и поняла, что он не для неё. Некоторое время у них были проблемы
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После помолвки в январе девушка опубликовала в "Инстаграме" романтические фото с горнолыжного курорта в Аспене. Она написала, что сказала возлюбленному "да", назвала себя самой счастливой девушкой в мире, а жениха — любовью всей жизни.
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