Актёр, которого бросила Пэрис Хилтон, требует вернуть кольцо за $2 млн

Бывший жених Пэрис Хилтон — Крис Зилка хочет получить обратно помолвочное кольцо стоимостью два миллиона долларов, сообщает Daily Mail.

Ранее Лайф сообщил, что 37-летняя Пэрис Хилтон неожиданно разорвала помолвку со своим бойфрендом Крисом Зилкой. Свадьба должна была состояться ещё 11 ноября, но девушка поняла, что не хочет продолжать отношения с актёром.

Теперь обиженный мужчина хочет получить назад помолвочное кольцо с 20-каратным бриллиантом. Ранее сообщалось, что украшение обошлось ему в два миллиона долларов, но теперь появилась информация, что кольцо было куплено с большой скидкой.

Отметим, что требование Криса Зилки юридически обосновано. По законам Калифорнии жених имеет право забрать помолвочное кольцо, если невеста отказалась от свадьбы. Как к ситуации относится сама Пэрис Хилтон, пока не известно.

Пэрис Хилтон разорвала помолвку с актёром, который подарил ей кольцо за $2 млн