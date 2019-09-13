Проклятый день. Почему люди боятся пятницу 13-е
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Древние иудеи считали 13 мрачным числом
Во-первых, в учении каббала 13 — это число злых духов. Во-вторых, 13-м гостем на Тайной вечере Иисуса был его предатель Иуда.
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Не только христиане, но и древние римляне не любили число 13
На Олимпе правило 12 богов — это число древние считали идеальным. А 13 разрушало гармонию. Поэт Гомер считал его проклятым.
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Всё дело в тамплиерах
Филипп IV в этот день сжёг главу тамплиеров Жака де Моле. Тот проклял королевский род. И с 1307 года день считают неудачным.
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Скажите спасибо Голливуду
Страхи о проклятой пятнице пестует кинематограф. С 1980 года появилась целая серия фильмов о маньяке, который убивает в этот день.
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