Проклятый день. Почему люди боятся пятницу 13-е

Сегодня во всём мире пятница 13-е. И практически у всех народов этот день считают особым, мистическим или жутковатым. Мы собрали для вас легенды, связанные с этой датой.

Всё пошло с Библии Считается, что Ева угостила Адама яблоком как раз в пятницу 13-го. Хотя в то время ещё не изобрели календарь. Фото © Wikimedia Commons Древние иудеи считали 13 мрачным числом Во-первых, в учении каббала 13 — это число злых духов. Во-вторых, 13-м гостем на Тайной вечере Иисуса был его предатель Иуда. Фото © SVG Silh В этот день распяли Христа Известно, что казнь Иисуса была в пятницу. И многие считают, что именно в пятницу 13-го. А отсюда мрачная ассоциация с этим днём. Фото © Википедия Не только христиане, но и древние римляне не любили число 13 На Олимпе правило 12 богов — это число древние считали идеальным. А 13 разрушало гармонию. Поэт Гомер считал его проклятым. Фото © Википедия Всё дело в тамплиерах Филипп IV в этот день сжёг главу тамплиеров Жака де Моле. Тот проклял королевский род. И с 1307 года день считают неудачным. Фото © Wikimedia Commons Скажите спасибо Голливуду Страхи о проклятой пятнице пестует кинематограф. С 1980 года появилась целая серия фильмов о маньяке, который убивает в этот день. Фото © Flickr/frogDNA А некоторые, напротив, считают пятницу 13-е счастливым днём Испанские и португальские моряки. Например, Колумб поплыл к Америке в этот день. А египтяне считают, что в этот день помогают боги Фото © Public Domain Pictures