Проклятый день. Почему люди боятся пятницу 13-е

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Сегодня во всём мире пятница 13-е. И практически у всех народов этот день считают особым, мистическим или жутковатым. Мы собрали для вас легенды, связанные с этой датой.

Всё пошло с Библии

Считается, что Ева угостила Адама яблоком как раз в пятницу 13-го. Хотя в то время ещё не изобрели календарь.

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Древние иудеи считали 13 мрачным числом

Во-первых, в учении каббала 13 — это число злых духов. Во-вторых, 13-м гостем на Тайной вечере Иисуса был его предатель Иуда.

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В этот день распяли Христа

Известно, что казнь Иисуса была в пятницу. И многие считают, что именно в пятницу 13-го. А отсюда мрачная ассоциация с этим днём.

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Не только христиане, но и древние римляне не любили число 13

На Олимпе правило 12 богов — это число древние считали идеальным. А 13 разрушало гармонию. Поэт Гомер считал его проклятым.

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Всё дело в тамплиерах

Филипп IV в этот день сжёг главу тамплиеров Жака де Моле. Тот проклял королевский род. И с 1307 года день считают неудачным.

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Скажите спасибо Голливуду

Страхи о проклятой пятнице пестует кинематограф. С 1980 года появилась целая серия фильмов о маньяке, который убивает в этот день.

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А некоторые, напротив, считают пятницу 13-е счастливым днём

Испанские и португальские моряки. Например, Колумб поплыл к Америке в этот день. А египтяне считают, что в этот день помогают боги

Фото © Public Domain Pictures

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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