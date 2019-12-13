Пятница, 13-е: чего не стоит делать в этот день. Приметы и поверья

На протяжении веков пятница, 13-е, считается мистическим днём. Суеверия, колдовство и потусторонние силы — верные спутники этой календарной даты. Для того есть религиозные и исторические предпосылки, об этом можете прочитать вот здесь. Отношение к магии у всех разное. Можно отрицать волшебство и верить лишь в науку, а можно ждать письма из Хогвартса — это личное дело каждого. Но лучше всё-таки знать несколько примет и предосторожностей, которые неплохо соблюдать в пятницу, 13-го. Вдруг они всё-таки работают. Вот самые популярные.

Нельзя ходить привычной дорогой В народе считается, что маршрут до работы и дома в этот день лучше менять. Чтобы не встретить злых духов

Обождите с фильмами ужасов Даже если любите пощекотать нервы, в этот день смените хоррор на комедию. Ведь суеверие гласит: сегодня потустороннее реально

Никаких азартных игр Да и про пятничную партию в покер забудьте, не говоря уже про остальное. Есть риск проиграть не только деньги, но и, да-да, душу

Расслабьтесь и возлюбите ближнего Нервы, ругань, зависть, критика начальства — не сегодня. Любая негативная энергия вернётся и ударит по вам же. Оно вам надо?

Гадать не рекомендуется Это совет для любителей узнать свою судьбу в воске или таро. Сегодня ничего хорошего вам не скажут. Отложите до субботы

Стричь волосы и ногти Красить волосы тоже нельзя. Непонятно почему, но суеверия редко опираются на логику. Но если уже сделали, не расстраивайтесь

Начинать новые дела Немудрено перенервничать и напортачить. А как иначе, если все вокруг только и кричат о том, что день мистический

Впрочем, если день сложился так, что вы нарушили все эти предписания, — паниковать не стоит. Всё-таки самая первая рекомендация — это не бояться примет и суеверий. Потому что зачастую сам страх перед неведомым и мистическим днём может вызвать целую серию совпадений, которые потом мы уже додумаем. Просто будьте уверены, что этот день принесёт вам удачу.