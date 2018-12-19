Вы уволены! Кого из россиян сократят после Нового года
Кадр фильма "В компании мужчин"/ © Кинопоиск
Четверть компаний уволят своих сотрудников
23% руководителей
сократят штат. В зоне риска: работники кафе и супермаркетов, сфера маркетинга и медиа
Кадр фильма "Мне бы в небо"/ © Кинопоиск
Причина увольнений — кризисное состояние экономики
Эту причину назвали большинство опрошенных работодателей из тех, кто готовит сокращения
Кадр фильма "Замерзшая из Майами"/ © Кинопоиск
Меньше всего рискуют работники бизнес-компаний и IT-технологий
В этих отраслях 18% руководителей хотят набирать штат и вкладывать средства в обучение сотрудников
Кадр фильма "Мне бы в небо"/ © Кинопоиск
Но чаще работодатели ищут не бизнес-консультантов
Топ-5 самых востребованных вакансий: продавец, водитель, кассир, повар и грузчик
Кадр сериала "Офис"/ © Кинопоиск
Средние зарплаты в России ниже официально объявленных
По мнению Росстата, средняя зарплата в стране 41 774 руб. А исследование НИИ актуальной экономики называет сумму 26 300 руб.
Кадр фильма "Крутая компания"/ © Кинопоиск
Такую зарплату получают больше половины россиян
Согласно исследованию, зарплату 26,3 тысячи рублей и меньше выплачивают в 67 из 85 российских регионов
Кадр сериала "Офис"/ © Кинопоиск
В зоне риска по-прежнему пожилые
Прежде всего увольняют людей предпенсионного возраста. Несмотря на поправки к УК. Работающих предпенсионеров в России 4,2 млн
Кадр фильма "Офисное пространство"/ © Кинопоиск
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