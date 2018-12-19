Вы уволены! Кого из россиян сократят после Нового года

Вы уволены! Кого из россиян сократят после Нового года

Кадр фильма "В компании мужчин"/ © Кинопоиск

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Портал Rabota.ru опросил 300 руководителей. И выяснил, что после праздника жителей страны могут ждать массовые увольнения. Расскажем на карточках.

Четверть компаний уволят своих сотрудников

23% руководителей

сократят штат. В зоне риска: работники кафе и супермаркетов, сфера маркетинга и медиа

Кадр фильма "Мне бы в небо"/ © Кинопоиск

Причина увольнений — кризисное состояние экономики

Эту причину назвали большинство опрошенных работодателей из тех, кто готовит сокращения

Кадр фильма "Замерзшая из Майами"/ © Кинопоиск

Меньше всего рискуют работники бизнес-компаний и IT-технологий

В этих отраслях 18% руководителей хотят набирать штат и вкладывать средства в обучение сотрудников

Кадр фильма "Мне бы в небо"/ © Кинопоиск

Но чаще работодатели ищут не бизнес-консультантов

Топ-5 самых востребованных вакансий: продавец, водитель, кассир, повар и грузчик

Кадр сериала "Офис"/ © Кинопоиск

Средние зарплаты в России ниже официально объявленных

По мнению Росстата, средняя зарплата в стране 41 774 руб. А исследование НИИ актуальной экономики называет сумму 26 300 руб.

Кадр фильма "Крутая компания"/ © Кинопоиск

Такую зарплату получают больше половины россиян

Согласно исследованию, зарплату 26,3 тысячи рублей и меньше выплачивают в 67 из 85 российских регионов

Кадр сериала "Офис"/ © Кинопоиск

В зоне риска по-прежнему пожилые

Прежде всего увольняют людей предпенсионного возраста. Несмотря на поправки к УК. Работающих предпенсионеров в России 4,2 млн

Кадр фильма "Офисное пространство"/ © Кинопоиск

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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