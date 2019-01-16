Вы устарели. Какие профессии вскоре вымрут, а какие станут популярными?

Водители
Эта массовая профессия — первая в очереди. На Западе беспилотники начнут заменять реальных шофёров с 2022 года. В России попозже
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Продавцы
Самокассы, бесконтактная оплата и торговля через Интернет. Это тревожные звоночки. Содержать терминал дешевле, чем сотрудников
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Турагенты
В Сети уже есть пара крупных сервисов, где можно взять туры, не ходя в офис. Но есть лазейка — эксклюзивные, корпоративные поездки
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Почтальоны
Эта специальность полностью не отомрёт. Но существенно сократится. Ведь письма всё больше электронные. А посылки привозят в боксы
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Журналисты
Тяжёлое время для пишущих людей — программы анализируют лучше, а пишут шустрее. Выжить можно на авторском стиле да эксклюзивах
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Кто ещё в чёрном списке?
Это бухгалтер, библиотекарь, переводчик, web-дизайнер, сторож, рабочий конвейера, билетёр — те, чей труд механически монотонен
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Какие профессии станут важными?
Будет взлёт творческих и технологичных профессий. Важен личный подход и уникальность: коучи, интернет-аналитики, изобретатели
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3 навыка, необходимых на работе будущего
Журнал Forbes считает, что будут цениться soft skills — прокачиваемые навыки — знание языков, широкий кругозор и креативность
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