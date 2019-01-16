Вы устарели. Какие профессии вскоре вымрут, а какие станут популярными?

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Вы устарели. Какие профессии вскоре вымрут, а какие станут популярными?

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Фото: © Shutterstock

Глава Университета сингулярности в эфире телеканала "Культура" предсказал вымирание целых отраслей. Их заменят роботы и искусственный интеллект. Это не первый подобный прогноз. Предсказывают, что масштабные изменения начнутся уже через 10–15 лет. Учёные выделяют 57 профессий, которые находятся в зоне риска. Кого уволят раньше и как остаться конкурентным?

Водители

Эта массовая профессия — первая в очереди. На Западе беспилотники начнут заменять реальных шофёров с 2022 года. В России попозже

Фото: © Pixabay

Продавцы

Самокассы, бесконтактная оплата и торговля через Интернет. Это тревожные звоночки. Содержать терминал дешевле, чем сотрудников

Фото: © РИА Новости/Сергей Мамонтов

Турагенты

В Сети уже есть пара крупных сервисов, где можно взять туры, не ходя в офис. Но есть лазейка — эксклюзивные, корпоративные поездки

Фото: © Pixabay

Почтальоны

Эта специальность полностью не отомрёт. Но существенно сократится. Ведь письма всё больше электронные. А посылки привозят в боксы

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Журналисты

Тяжёлое время для пишущих людей — программы анализируют лучше, а пишут шустрее. Выжить можно на авторском стиле да эксклюзивах

Фото: © Pixabay

Кто ещё в чёрном списке?

Это бухгалтер, библиотекарь, переводчик, web-дизайнер, сторож, рабочий конвейера, билетёр — те, чей труд механически монотонен

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Какие профессии станут важными?

Будет взлёт творческих и технологичных профессий. Важен личный подход и уникальность: коучи, интернет-аналитики, изобретатели

Фото: © Pixabay

3 навыка, необходимых на работе будущего

Журнал Forbes считает, что будут цениться soft skills — прокачиваемые навыки — знание языков, широкий кругозор и креативность

Фото: © Pixabay

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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