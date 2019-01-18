Посудомойка отсудила $21,5 млн, отказавшись выходить на работу по воскресеньям

60-летняя Мари Жан-Пьер несколько лет работала посудомойкой в Майами и предупреждала, что не может выходить на смены по воскресеньям. Но однажды её график всё же решили изменить.

Мари уволили из отеля Conrad Miami, когда она пропустила несколько воскресных смен. По её словам, женщина обговаривала с начальством, что не может работать в этот день по религиозным причинам. Американка была последователем евангельской церкви "Воины креста Христова" и должна была ходить на воскресную службу.

Вместо того, чтобы как-то уладить конфликт со старой работницей, организация решила её уволить. И, как стало ясно позже, отелю это не сошло с рук. Женщина подала в суд на бывших работодателей, заявив, что они нарушили закон, запрещающий религиозную и расовую дискриминацию, пишет Daily Mail.

Они спокойно договаривались о графике в течение семи лет и могли сделать это снова. Но вместо этого создали условия для прогулов и выгнали её Марк Брумер, адвокат

Мать шестерых детей была настолько убедительна, что судья назначил её работодателям выплатить женщине компенсацию в размере 21,5 млн долларов. В том числе за потерянную зарплату, эмоциональную боль и моральный ущерб. Однако, по словам Мари, деньги не были её целью, она хотела восстановить справедливость.