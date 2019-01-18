Посудомойка отсудила $21,5 млн, отказавшись выходить на работу по воскресеньям

Мари уволили из отеля Conrad Miami, когда она пропустила несколько воскресных смен. По её словам, женщина обговаривала с начальством, что не может работать в этот день по религиозным причинам. Американка была последователем евангельской церкви "Воины креста Христова" и должна была ходить на воскресную службу.
Вместо того, чтобы как-то уладить конфликт со старой работницей, организация решила её уволить. И, как стало ясно позже, отелю это не сошло с рук. Женщина подала в суд на бывших работодателей, заявив, что они нарушили закон, запрещающий религиозную и расовую дискриминацию, пишет Daily Mail.
Они спокойно договаривались о графике в течение семи лет и могли сделать это снова. Но вместо этого создали условия для прогулов и выгнали её
Марк Брумер, адвокат
Мать шестерых детей была настолько убедительна, что судья назначил её работодателям выплатить женщине компенсацию в размере 21,5 млн долларов. В том числе за потерянную зарплату, эмоциональную боль и моральный ущерб. Однако, по словам Мари, деньги не были её целью, она хотела восстановить справедливость.
Я сделала это не ради денег, а чтобы исправить эту ошибку
Мари Жан-Пьер
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