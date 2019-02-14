За какими специалистами охотятся в регионах России

Рынку труда нужны врачи, инженеры, слесари и водители. В каких регионах работодатели готовы щедро платить за самые востребованные специальности?

Эксперты ВНИИ труда определили самых нужных специалистов. Согласно их исследованию, работодатели ищут квалифицированных рабочих промышленности, строительства и транспорта. Согласно объявлениям на сайтах вакансий, водители, бетонщики и электрогазосварщики в среднем получают больше, чем инженеры, а IT-специалисты — больше, чем врачи.

На специалистов средней квалификации в регионах приходится шесть вакансий на одного безработного с опытом, отмечают исследователи.

В некоторых регионах России работодатели готовы платить очень хорошо — больше, чем в столице. HR-специалист Андрей Алясов пояснил, что это связано с отсутствием квалифицированных кадров в этих регионах и с отдалённостью некоторых городов России.

— Наверное, не всякий слесарь или инженер согласится поехать в Якутию, даже если там ему предложат очень высокую зарплату. Хотя такие специалисты находятся, их труд востребован и хорошо оплачивается, — отметил эксперт.

Где больше платят?

Водитель Вакансии в 49 субъектах РФ. Екатеринбург, Нижний Новгород, Воронеж, Ростов-на-Дону, Волгоград — средняя зарплата 80 тысяч рублей. Фото: © Pixabay

Повар Вакансии в 38 субъектах РФ. Свердловская и Челябинская области — 48 тысяч рублей. Фото: © Pixabay

Медсестра Вакансии в 31 субъекте РФ. Приморский край — 40 тысяч рублей. Фото: © РИА Новости/Николай Хижняк

Продавец Вакансии в 29 субъектах РФ. В Петропавловске-Камчатском и Магадане — 40 тысяч рублей. Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

IT-специалист Вакансии в 27 субъектах РФ. Лобня — 120 тысяч рублей Фото: © Pixabay

Врач Вакансии в 22 субъектах РФ. Чукотский автономный округ — 85 тысяч рублей. Фото: © РИА Новости/Павел Львов

Оператор промышленных установок Вакансии в 21 субъекте РФ. Астраханская область — 53 тысячи рублей. Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин

Швея Вакансии в 21 субъекте РФ. Республика Тыва — 44 тысячи рублей. Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Инженер Вакансии в 19 субъектах РФ. Республика Саха — 65 тысяч рублей. Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

Слесарь Вакансии в 18 субъектах РФ. Республика Тыва — 60 тысяч рублей. Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага

Электрогазосварщик Вакансии в 18 субъектах РФ. Чеченская Республика и Республика Тыва — 75 тысяч рублей. Фото: © РИА Новости/ Евгений Самарин

Фельдшер Вакансии в 15 субъектах РФ. Чукотский автономный округ — 45 тысяч рублей. Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков

Бетонщик Вакансии в 14 субъектах РФ. Ненецкий автономный округ и Кабардино-Балкария — 70 тысяч рублей. Фото: © РИА Новости/Игорь Зарембо

Менеджер Вакансии в 14 субъектах РФ. Сахалин, Камчатка, ЯНАО — 45 тысяч рублей. Фото: © Pixabay

Машинист Вакансии в 13 субъектах РФ. Республика Ингушетия — 80 тысяч рублей. Фото: © РИА Новости/Нина Зотина

Многие люди отказываются от рабочих специальностей, потому что сегодня они не считаются престижными. Психотерапевт Анна Таипова отметила, что выбирать профессию нужно по своим потребностям, решив для себя вопросы о том, чем хочется заниматься на самом деле и будет ли этот труд достойно оплачиваться?

По её мнению, необходимо разобраться, откуда идёт желание иметь престиж. Возможно, человеку требуется одобрение социума из-за низкой самооценки.