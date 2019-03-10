Сотрудники компании стали работать 4 дня в неделю. Смотрите, что из этого вышло

Оказалось, четырёхдневный цикл повышает не только настроение, но и эффективность персонала.

Эксперименты с сокращённой рабочей неделей проводились и раньше, но новозеландская Perpetual Guardian стала одной из первых в мире компаний, где полностью перешли на четырёхдневку. Теперь её сотрудники работают не по 37,5 часа, а по 30 часов в неделю, при этом не потеряв в зарплате и даже повысив производительность труда.

Когда мы начинали, люди не верили, что можно выполнять весь объём работы за четыре дня. В итоге они не только научились работать быстрее, но и стали делать это намного эффективнее Эндрю Барнс, основатель Perpetual Guardian

Решению о переходе на новый режим предшествовала серьёзная подготовительная работа. Ещё весной 2018 года Perpetual Guardian, заручившись поддержкой Оклендского технологического университета, провела исследование, чтобы выяснить, насколько оправданным будет этот шаг. Результаты превзошли все ожидания.

Двухмесячный эксперимент показал, что уровень стресса персонала снизился с 45% до 38%, а показатели "баланса между работой и личной жизнью" увеличились с 54% до 78%. Сотрудники стали чаще проявлять лидерские качества, предлагать нестандартные решения и чувствовать себя более вовлечёнными в деятельность компании.

В ноябре прошлого года в Perpetual Guardian полностью перешли на четырёхдневный цикл. Сотрудники компании рассказывают, что дополнительный выходной используют как для обычного отдыха, так и для дел, на которые не хватает времени в будние дни: например, встречаются с родителями или занимаются спортом и учёбой.

Время пришло. Наша задача — заинтересовать этой идеей как можно больше работодателей. Они будут по-хорошему ошарашены теми изменениями, которые произойдут с персоналом Эндрю Барнс, основатель Perpetual Guardian

За экспериментом Perpetual Guardian внимательно следили во всём мире. По стопам компании уже пошла британская организация, финансирующая научные исследования, Wellcome Trust: она рассматривает возможность перевода на четырёхдневную неделю 800 сотрудников головного офиса. Всего за методическими рекомендациями к Perpetual Guardian обратились уже более 350 компаний из 28 стран.

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