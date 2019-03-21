Миллионер ищет помощника, который будет путешествовать с ним за 3 млн в год

О том, что такое идеальная работа, можно спорить бесконечно. Но нельзя отрицать, что предложение этого парня звучит заманчиво.

26-летний миллионер Мэтью Лепре из Сиднея, чья жизнь на первый взгляд похожа на сказку, решил найти помощника. И счастливчик разделит все прелести существования богача.

Ассистент должен будет путешествовать вместе с австралийцем, помогать в ведении бизнеса в сферах коучинга и электронной коммерции. А за это получит не только зарплату от $52 тыс. в год (около 3,4 млн руб.), но и массу новых знаний и впечатлений.

Зарплата будет рассчитываться исходя из опыта человека. Но есть базовая ставка, к тому же медстраховку, путевые расходы и проживание я беру на себя Мэтью Лепре

Мэтью сейчас зарабатывает $120 тыс. в месяц (около 8 млн руб.), возглавляя четыре успешных онлайн-магазина и проводя семинары в разных странах о том, как разбогатеть. И его помощник должен хорошо разбираться в компьютерах и знать тонкости ведения соцсетей. Чтобы стать напарником миллионера, нужно быть организованным, амбициозным и, конечно, весёлым. А также иметь загранпаспорт, разумеется.

Путешествия во время работы позволили мне жить идеальной жизнью, и я хочу дать кому-нибудь такую же возможность. <...> Я ищу того, кто участвовал бы во всех моих приключениях, но и был готов много работать Мэтью Лепре

По словам богача, подробнее узнать о специфике работы и требованиях к помощнику потенциальные кандидаты смогут из роликов на "Ютубе". На своём канале Мэтью будет рассказывать о нюансах своей жизни, пишет Daily Mail.