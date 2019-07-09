Море за горами. В каких случаях вам могут отказать в отпуске

Сезон отпусков в разгаре, из городов тянет куда-нибудь подальше. Но существует ряд моментов, когда работодатель имеет право не отпустить сотрудника на заслуженный отдых.

Вы не отработали первые полгода Каждый сотрудник имеет право на ежегодный отпуск продолжительностью в 28 дней при условии, что он отработал первые шесть месяцев

Есть граждане, которым отпуск может быть предоставлен и раньше. Это работники младше 18 лет, женщины в период беременности, граждане, усыновившие ребёнка, которому меньше трёх месяцев, мужья, которым нужен отпуск на период беременности и родов жены.

Отпуск пойдёт во вред компании Если отпуск работника приходится на авральное время, когда его присутствие жизненно необходимо для благополучия компании

При этом отпуск нужно отгулять не позднее двенадцати месяцев после окончания года, когда он предоставлялся. Тут важно понимать два момента: работодатель не имеет права отказывать в отпуске два года подряд и всё должно происходить с согласия сотрудника.

Работодатель может отозвать работника из отпуска Если число рабочих задач растёт, вас могут вызвать из отпуска. Это может быть устранение аварии или предотвращение последствий

Неотгулянную часть отпуска работник вправе использовать в любое удобное время в следующем году. Если же вам не выплатили вовремя отпускные и вы узнали о дате отпуска меньше чем за две недели до его начала, то начальство обязано перенести отпуск на согласованную дату.

Отпуск вне установленного графика В компаниях должны действовать графики отпусков. Дата вашего отдыха должна быть заранее вписана и согласована с начальством

Прямая обязанность работодателя — организовать рабочий процесс, в том числе своевременно предоставить работникам график отпусков за две недели до наступления нового календарного года.

Вы просите отпуск с увольнением Здесь всё зависит от начальства. Если работника увольняют за прогулы и нарушение трудовой дисциплины, отпуск точно не дадут

Неиспользованное время отдыха компенсируется денежной выплатой. В случае с увольнением по собственному желанию работодатель может предоставить отдых, а может в нём отказать.

Болезнь накануне отпуска Здесь уже дело зависит от инициативы работника. Если вы заболели за день до отпуска, вы имеете право на перенос на другое число

Опять же, всё зависит от ваших отношений с начальством. И важно помнить, что переносить можно в пределах двенадцати месяцев с момента наступления рабочего года. Для переноса нужно написать заявление, в котором будут указаны его причины.

Если вы понимаете, что начальство превышает свои полномочия, не идёт навстречу, не аргументирует отказ в отпуске, вы вправе обратиться в государственную инспекцию труда по вашему субъекту РФ, в местный профсоюз, районный суд или комиссию по трудовым спорам.