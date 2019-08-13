Четыре дня вместо пяти. Реально ли в России сократить рабочую неделю

Перевести россиян на сокращённую рабочую неделю. С такой идеей обратилась к правительству Федерация независимых профсоюзов России. О возможности сделать пятницу выходным днём говорил и премьер Дмитрий Медведев, выступая в июне на Международной конференции труда в Женеве. Мы разобрали плюсы и минусы такого графика и сравнили с зарубежным опытом.

Четырёхдневная рабочая неделя существует неофициально в некоторых странах Нидерланды не обязывают работодателей, но многие переводят сотрудников на 4 дня по 10 часов. Так же поступают в Скандинавии Фото © pixabay.com

Во Франции сократили количество рабочих часов В Пятой республике с конца 90-х рабочая неделя длится 35 часов. Всё, что свыше, оплачивается в двойном размере Фото © Shutterstock

Плюсы. Снижение стресса сотрудников, экономия для работодателя Новозеландская компания недвижимости Perpetual Guardian ввела четырёхдневку, показатели выросли на 20%, а настроение улучшилось

Минусы. Снижение и без того низких показателей эффективности труда В России 1972 трудовых часа в год. Производительность труда 5,6 $/час. А в США 1783 часа при производительности труда 33,7$/час Фото © Needpix.com

Эксперты НИИ медицины труда видят лишь два пути сокращения трудовой недели Первый: четыре рабочих дня по 8 часов, но 20%-ное сокращение зарплаты. Второй: увеличение рабочего дня до 10–12 часов Фото © Pixabay

Введение четырёхдневной недели возможно, но не для всех Возможно: бухгалтерская, IT-сфера, журналистика, дизайн. Но четыёхдневка на производствах в России невыгодна в ближайшие 15 лет Фото © Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций