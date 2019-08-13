Четыре дня вместо пяти. Реально ли в России сократить рабочую неделю

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Перевести россиян на сокращённую рабочую неделю. С такой идеей обратилась к правительству Федерация независимых профсоюзов России. О возможности сделать пятницу выходным днём говорил и премьер Дмитрий Медведев, выступая в июне на Международной конференции труда в Женеве. Мы разобрали плюсы и минусы такого графика и сравнили с зарубежным опытом.

Четырёхдневная рабочая неделя существует неофициально в некоторых странах

Нидерланды не обязывают работодателей, но многие переводят сотрудников на 4 дня по 10 часов. Так же поступают в Скандинавии

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Во Франции сократили количество рабочих часов

В Пятой республике с конца 90-х рабочая неделя длится 35 часов. Всё, что свыше, оплачивается в двойном размере

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Плюсы. Снижение стресса сотрудников, экономия для работодателя

Новозеландская компания недвижимости Perpetual Guardian ввела четырёхдневку, показатели выросли на 20%, а настроение улучшилось

Минусы. Снижение и без того низких показателей эффективности труда

В России 1972 трудовых часа в год. Производительность труда 5,6 $/час. А в США 1783 часа при производительности труда 33,7$/час

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Эксперты НИИ медицины труда видят лишь два пути сокращения трудовой недели

Первый: четыре рабочих дня по 8 часов, но 20%-ное сокращение зарплаты. Второй: увеличение рабочего дня до 10–12 часов

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Введение четырёхдневной недели возможно, но не для всех

Возможно: бухгалтерская, IT-сфера, журналистика, дизайн. Но четыёхдневка на производствах в России невыгодна в ближайшие 15 лет

Фото © Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

Согласно ВЦИОМу, большинство россиян боятся работать меньше

48% опрошенных не одобряют переход на 4-дневную неделю. 82% из них уверены, что работодатель урежет им зарплату или лишит премий

Фото © Shutterstock

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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