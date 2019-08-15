Минтруд утвердил новый сокращённый список запрещённых профессий для женщин

В частности, представительницы прекрасного пола не могут быть сталеварами и битумщиками.

Минтруд РФ утвердил новый перечень профессий и производств, на которых запрещается использовать труд женщин. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

— Утвердить перечень производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин, — говорится в документе.

В списке содержится 100 запрещённых позиций. В частности, женщина не может быть вагранщиком, заливщиком металла, горновым доменной печи, сталеваром, варщиком целлюлозы и битумщиком. Обновлённый перечень вступает в силу с 1 января 2021 года.

Лайф уже рассказывал об этом документе. Число запрещённых профессий в нём сокращено резко. В предыдущем варианте их было 456.