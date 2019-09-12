Криминал, алкоголизм и болезни. Чем ещё может грозить четырёхдневка

Лайф узнал у специалистов, что ждёт россиян при сокращении рабочей недели на один день.

В Госдуме обсудят идею перехода на четырёхдневную рабочую неделю. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев допустил внесение поправок в трудовое законодательство. Он отметил, что уровень развития экономики позволяет более гибко подходить к регулированию работы и отдыха.

— Речь идёт просто о том, чтобы человек мог сам планировать своё рабочее время, и работодатель, конечно, тоже, — отметил Дмитрий Медведев.

Однако у наркологов своё отношение к идее о четырёхдневной рабочей неделе. Для человека, привыкшего к определённому графику, такой переход опасен. Ведь он не будет знать, чем себя занять. Как объясняет врач психиатр-нарколог Сергей Полятыкин, мозг человека должен постоянно быть занятым, решать задачи.

— Многим людям нужно внешнее структурирование времени — жёсткие рамки, планы, задания. Если такого человека предоставить самому себе, он будет искать удовлетворение в чём-то простом, — отметил Сергей Полятыкин, — В сладкой и жирной пище, алкоголе, наркотиках. В зрелищах, развлечениях, экстремальном досуге.

Эксперты считают, что трёхдневный отдых губителен для нервной системы. К тому же они опасаются, что человек за три дня выходных настолько выпадет из рабочего ритма, что потом до середины недели ему придётся заново втягиваться в работу. А потом снова выходные... Получается замкнутый круг.

Врач-нарколог Эркен Иманбаев утверждает, что уменьшение рабочей недели разрушительно отразится на демографии. Он напомнил, что от пьяного зачатия рождаются дети с отклонениями в развитии.

— Такие дети отстают в учёбе. Они не могут получить то образование, которое могли бы получить. Они не реализуют себя, как могли бы реализовать, и в этом виноваты родители, зачавшие их "по пьяни", — рассуждает нарколог.

Эксперт также добавил, что проблемы отдельных семей выльются в демографический кризис в масштабах страны. Остаётся только догадываться, чем это обернётся.

Психиатр-нарколог Любовь Шишенкова отметила, что переход на четырёхдневную рабочую неделю ударит в первую очередь по провинции, потому что в столице сфера культурного досуга развита лучше.

— Три выходных подряд люди будут развлекать себя алкоголем, потому что им больше некуда себя девать, — отметила Любовь Шишенкова.

По мнению экспертов, вряд ли те, кто привык отмечать каждую пятницу обильными возлияниями, будут стараться как-то разнообразить свой досуг, когда у них появится больше свободного времени. Если раньше уходили в загул в пятницу вечером, то теперь будут уходить в четверг, в надежде, что в воскресенье удастся остановиться. А ведь как раз резкий выход "из штопора" наиболее опасен для здоровья.

— Если прервать на третий день запой, это может спровоцировать белую горячку. Рабочая неделя — сдерживающий фактор для употребления алкоголя, — отметил врач-нарколог Сергей Полятыкин. — Если такого фактора не будет, мы получим большое количество запоев. И алкоголизм в стране вырастет.

По мнению специалиста, маленькие дети будут перенимать образ жизни, который ведут их родители. Это станет самой страшной проблемой. Вырастет поколение бездельников, алкоголиков, наркоманов и людей, больных ожирением.

Впрочем, не все врачи так категоричны по поводу перехода на четырёхдневку. Психиатр-нарколог Алексей Магалиф считает, что проблема алкоголизма преувеличена. И для людей, устающих на работе, дополнительный выходной будет возможностью восстановить силы. А любители "принять на грудь" будут это делать, как и раньше.

— Люди, которые любят выпить, будут использовать не только выходные дни, но и вечера будней. Они будут жить в своём режиме, на них изменения графиков никак не отразятся. Я считаю, что эта группа как была стабильной, так и будет оставаться, — полагает Алексей Магалиф.

Он также добавил, что людям, у которых сдают нервы от интенсивной деятельности, эти три дня будут очень полезны для восстановления сил.