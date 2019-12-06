Парень хотел сменить работу, которая его измучила, но умер на собеседовании

Про этого парня действительно можно сказать — "сгорел на работе". И этот случай далеко не единственный.

Многие люди, которым не повезло с работой, мечтают её сменить, но не всегда отваживаются на это. Один 36-летний мужчина из Ханчжоу, Китай, долго мучился и наконец решил, что заветный момент настал, пишет Worldofbuzz.

Он собрался с силами и пришёл на собеседование в надежде на новую жизнь. Однако, видимо, слишком поздно. Китаец ответил уже на половину вопросов, как вдруг упал лицом в стол. Напуганные сотрудники компании подбежали к мужчине, пытаясь привести его в чувства, но безрезультатно. Они вызвали скорую, собеседуемого срочно доставили в больницу, но тот был уже мёртв — у мужчины случился сердечный приступ.

Как выяснилось, он раньше жаловался на повышенное давление и постоянно недосыпал. Китаец часто оставался на работе допоздна, и его организм мог просто не выдержать переутомления. По словам врача, к которому доставили мужчину, это не первый подобный случай. Недавно к нему поступил пациент с инфарктом, и тот сразу же хотел вернуться в офис, как только пришёл в себя, из-за того что у него оставалось много работы.

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