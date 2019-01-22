Достало! Рабочий разнёс построенный им отель после того, как не получил зарплату

Строители в этот же день закончили работу над новым отелем Travelodge в Ливерпуле, Англия. И мужчина, видимо, решил, что это самый подходящий момент, чтобы поквитаться с начальством.

В Сети стал вирусным ролик, на кадрах которого взбешённый водитель экскаватора крушит холл отеля. Он несколько раз въезжает и выезжает из прозрачных дверей, круша всё на своём пути на глазах у шокированных коллег. А потом добирается и до стойки регистрации.

По словам очевидцев, расправа длилась около получаса. Причиной этому послужила задержка зарплаты, пишет The Sun. Мужчине задолжали 600 фунтов (около 51 тыс. рублей). За кадром можно слышать голос одного из рабочих, который кричит: "Вот что бывает, когда людям не платят зарплату". После того, как водитель привёл свой план в исполнение, он бросил экскаватор и сбежал с места.

Никто не мог поверить своим глазам. Он просто сошел с ума. Все говорили, что у него были проблемы с зарплатой — ему задолжали 600 фунтов очевидец

Полицейские начали расследование инцидента, а представители компании пока отказываются от комментариев. Зато в Сети действия водителя получили много одобрительных отзывов, а сам ролик уже посмотрели около 700 тыс. раз.

Не обвиняйте парня. Уважение к нему 100-процентное. Я раньше работал в строительном бизнесе и много раз видел, как у рабочих забирают их законные деньги grogan_greg

Я на его стороне TonyConlin