64-летний больной старик весил 38 кг, но соцслужбы сочли, что он должен работать

Стивен Смит из Англии почти не мог ходить, но был вынужден бороться за своё право получать государственные выплаты.

Измождённого мужчину доставили в больницу с весом всего 38 кг. К тому времени его проблемы со здоровьем достигли критической точки. Тем не менее мужчине пришлось просить врачей отпустить его. Для того чтобы отстоять своё право на пособие, в котором ему неоднократно отказывало местное Министерство труда и пенсий.

У британца хроническая обструктивная болезнь лёгких, из-за которой ему трудно дышать. Остеоартроз — заболевание суставов. А для похода в туалет он использует колостомический мешок. Однако представители госучреждения настаивали, что Стивен в состоянии работать и должен посещать центр занятости, пишет Metro.

Я только раз в день мог дойти до кухни, чтобы приготовить еду. У меня не было мышц на ноге, я едва мог встать и всё время должен был наклоняться или садиться Стивен Смит

По словам Стивена, он мог бы умереть, если бы ему вовремя не помогли. За его дело взялись общественный работник Тони Нельсон и бывший чиновник Терри Крейвен. Благодаря им ситуация сдвинулась с мёртвой точки. Мужчине удалось выиграть дело, в том числе после того, как судья увидел, что он едва может ходить. Теперь англичанин должен получить все необходимые выплаты и наконец заняться своим здоровьем.