64-летний больной старик весил 38 кг, но соцслужбы сочли, что он должен работать

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64-летний больной старик весил 38 кг, но соцслужбы сочли, что он должен работать

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Фото: Liverpool Echo

Стивен Смит из Англии почти не мог ходить, но был вынужден бороться за своё право получать государственные выплаты.

Измождённого мужчину доставили в больницу с весом всего 38 кг. К тому времени его проблемы со здоровьем достигли критической точки. Тем не менее мужчине пришлось просить врачей отпустить его. Для того чтобы отстоять своё право на пособие, в котором ему неоднократно отказывало местное Министерство труда и пенсий.

<p>Стивен Смит. Фото: Liverpool Echo</p>

У британца хроническая обструктивная болезнь лёгких, из-за которой ему трудно дышать. Остеоартроз — заболевание суставов. А для похода в туалет он использует колостомический мешок. Однако представители госучреждения настаивали, что Стивен в состоянии работать и должен посещать центр занятости, пишет Metro.

<p>Фото: Liverpool Echo</p>

Я только раз в день мог дойти до кухни, чтобы приготовить еду. У меня не было мышц на ноге, я едва мог встать и всё время должен был наклоняться или садиться

Стивен Смит

<p>Стивен Смит с Терри Крейвеном (слева) и Тони Нельсон (справа). Фото: Liverpool Echo</p>

По словам Стивена, он мог бы умереть, если бы ему вовремя не помогли. За его дело взялись общественный работник Тони Нельсон и бывший чиновник Терри Крейвен. Благодаря им ситуация сдвинулась с мёртвой точки. Мужчине удалось выиграть дело, в том числе после того, как судья увидел, что он едва может ходить. Теперь англичанин должен получить все необходимые выплаты и наконец заняться своим здоровьем.

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