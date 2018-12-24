"Я люблю тебя, брат". Ведущий в прямом эфире спас парня, который хотел умереть

Крис дозвонился в эфир и рассказал, что страдает посттравматическим стрессовым расстройством.

Радиоведущий спас одного из слушателей, который пытался совершить суицид. Молодой парень позвонил в прямой эфир и сообщил о своём намерении. Однако Иэн Ли не растерялся и в течение 30 минут разговаривал с дозвонившимся, пока медики не спасли его, сообщает The Sun.

Слушателя зовут Крис. Он рассказал ведущему, что страдает посттравматическим стрессовым расстройством и не хочет жить. Парень время от времени переставал отвечать, а затем снова выходил на связь. В эфире умирающий сообщил своё точное местоположение, которое тут же сообщили службе спасения.

Знаешь что, Крис, я не хочу, чтобы ты сегодня умер. Мне нужно знать, на какой ты улице. Я хочу, чтобы сегодня было всё хорошо, и завтра мы с тобой поговорим. Я не хочу, чтобы ты умирал, потому что я люблю тебя. Я люблю тебя, братишка. Я люблю тебя Иэн Ли

Иэн Ли ведёт шоу под названием "Ночная альтернатива", которое выходит в эфир между 10 часами и часом ночи. Когда ведущему наконец сообщили, что медики спасли Криса, то он не смог сдержать слёз и написал о случившемся в "Твиттере".

В те периоды, когда он молчал, я боялся, что он уже умер. Я очень надеюсь, что у него всё наладится Иэн Ли

Сейчас пострадавший находится в больнице в Плимуте, Англия. Ему оказывается вся необходимая помощь.