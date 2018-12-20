В Москве водитель выстрелил в лицо Казанове, и тот пошёл спать с пулей в щеке

После того как раздался выстрел, автомобиль сорвался с места, а пострадавший спокойно вернулся домой.

В Москве приезжий мужчина решил устранить соперника, который встал на пути к сердцу понравившейся ему девушки. Николай Смирнов стал ухаживать за общей знакомой, и та ответила парню взаимностью. Тогда горец решил перейти к серьёзным действиям и поговорить с Николаем лично, взяв с собой пневматический пистолет, сообщает Telegram-канал "Пресс-хата".

На кадрах видно, как Николай выходит из своего подъезда и идёт к машине, однако водитель остаётся в салоне. Всего через несколько секунд раздаётся выстрел, и автомобиль срывается с места, после чего пострадавший спокойно возвращается к себе домой.

Однако Николай так и не смог заснуть в эту ночь и обратился за медпомощью. Как потом оказалось, в щеке парня застряла пуля.