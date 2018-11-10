5 знаменитых обменов разведчиками и политиками между Россией и другими странами

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила визит в Москву, намеченный на 2–3 декабря. Власти Австрии заподозрили одного из своих отставных полковников в сотрудничестве с российской разведкой. Пока идёт следствие, мы вспоминаем о практике обменов арестованными и осуждёнными политическими деятелями, военными и разведчиками. Лайф приводит пять случаев, когда СССР и Россия обменивали своих граждан, попавших в руки правосудия других стран.

Мост

10 февраля 1962 года состоялся самый известный обмен времён холодной войны: американцы отдали СССР разведчика Рудольфа Абеля (Вильяма Фишера), а взамен получили пилота Гэри Пауэрса, сбитого над территорией Советского Союза. Фишер-Абель категорически отказался сотрудничать с американскими спецслужбами, и его осудили на 32 года тюремного заключения. Пилота самолёта-разведчика U-2 Гэри Пауэрса, сбитого 1 мая 1960 года над Свердловской областью, приговорили к 10 годам тюрьмы. Обмен произошёл на мосту Глиникер-Брюкке в Потсдаме, по которому проходила граница между ГДР и ФРГ.

Двое на одного

Работавшие на советскую разведку американские коммунисты Моррис и Леонтина Коэн в 1954 году были направлены в Великобританию в качестве радистов разведчика-нелегала Конона Молодого. Когда в 1961 году Молодого арестовали, британская контрразведка МИ-5 вышла и на Коэнов. Их задержали при попытке завербовать агентов на Портлендской военно-морской базе, где стояли атомные подводные лодки. Морриса приговорили к 25 годам тюремного заключения, а Леонтину — к 20. В 1969 году советские спецслужбы задержали британского преподавателя русского языка Джеральда Брука. Его приговорили к пяти годам лишения свободы за ввоз в страну антисоветской литературы. Великобритания согласилась обменять Брука на Коэнов.

Свой среди чужих

Самый громкий обмен политзаключёнными произошёл 18 декабря 1976 года: власти Чили и СССР договорились об одновременной депортации лидера чилийской коммунистической партии Луиса Корвалана и советского писателя-диссидента Владимира Буковского. В 1971 году Буковского приговорили к семи годам заключения за антисоветскую агитацию. Спустя два года в Чили, после военного переворота под предводительством Аугусто Пиночета, попал за решётку генеральный секретарь коммунистической партии Луис Корвалан. С сентября 1973 года он без суда находился в одиночном заключении.

Один стоит десятерых

Советский разведчик Алексей Козлов во время работы в Африке в конце 1970-х годов установил, что ЮАР проводила испытания собственной атомной бомбы. В 1980 году южноафриканская контрразведка арестовала Козлова по обвинению в терроризме. В южноафриканской тюрьме разведчик провёл два года. В 1982 году Козлова с помощью разведки ГДР обменяли на десять западногерманских разведчиков и офицера южноафриканской армии, который попал в плен к кубинцам в Анголе. Проведя четыре года в Москве, Козлов снова пошёл в нелегальную разведку, где проработал ещё десять лет. В 2000 году он получил звание Героя России.

Леди Бонд

9 июля 2010 года состоялся самый крупный в истории обмен арестованными разведчиками между США и Россией. Десять человек, обвиняемых в работе на разведку РФ (в том числе и Анна Чапман, ставшая впоследствии популярной телеведущей), были обменены на четырёх российских граждан: учёного Игоря Сутягина, бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Запорожского, а также бывшего офицера КГБ Геннадия Василенко — трое из них были осуждены за государственную измену в форме шпионажа.