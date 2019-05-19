Чем заняться, если одолела скука: 10 гениев, которые нашли ответ

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Чем заняться, если одолела скука: 10 гениев, которые нашли ответ

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Есть люди, которых хлебом не корми — дай побездельничать. Но встречаются и такие, кому всё время надо быть при деле. Для них скучная лекция или затишье на работе могут стать настоящим кошмаром.

Насколько скучно должен читать лекцию преподаватель по химии, чтобы ученику захотелось построить такую башню?

<p>Фото: © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/HashtagIlluminati" target="_blank">HashtagIlluminati</a></p>

После корпоратива доброе начальство не нагружает никого работой. Самое время соорудить стулья из мюзле — да, именно так называются эти штуки.

<p>Фото: © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/user/NickManderville" target="_blank">NickManderville</a></p>

Ожидание приёма в ветеринарной клинике может стать чуть менее томительным, если дать волю своей креативности.

<p>Фото: © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/user/Tackle3erry" target="_blank">Tackle3erry</a></p>

Творческая жилка не даст заскучать на уроке — школьница нашла сюжет для рисунка буквально под носом.

<p>Фото: © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/user/DSice16" target="_blank">DSice16</a></p>

Если у вас есть немного свободного времени — можно узнать, как выглядят мармеладные ягоды изнутри.

<p>Фото: © Imgur/<a href="https://imgur.com/gallery/LnSskAd" target="_blank">alpacainabox</a></p>

А если его много — сколько смайликов можно нарисовать при помощи одной шариковой ручки. Спойлер: 29 249.

<p>Фото: © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/pics/comments/6r0r5l/29249_smiles_is_what_it_takes_to_drain_a_standard/" target="_blank">GuacamoleFanatic</a></p>

Ночная смена в пустом офисе станет интереснее, если клонировать самого себя. Наверное.

<p>Фото: © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/funny/comments/kmezt/this_is_what_happens_when_i_get_bored_at_work/?ref=share&ref_source=link" target="_blank">nickervision</a></p>

Вот что происходит, когда детям надоедает играть в бассейне с шариками, а взрослые долго за ними не приходят.

<p>Фото: © Reddit/<a href="http://www.omglmaowtf.com/organize-ball-pit-by-color" target="_blank">omglmaowtf.com</a></p>

Настоящий художник создаст шедевр из чего угодно. Ненастоящий тоже, если долго не несут счёт. Этот портрет нарисован соусом терияки.

<p>Фото: © Twitter/<a href="https://twitter.com/shawnlndyn/status/919576864846266368" target="_blank">shawnlndyn</a></p>

Парню стало скучно смотреть фильм, потому что его девушка заснула. Сама виновата.

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Это фото — иллюстрация выражений "Спит как убитая" и "Пушечным выстрелом не разбудишь".

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