Чем заняться, если одолела скука: 10 гениев, которые нашли ответ

Есть люди, которых хлебом не корми — дай побездельничать. Но встречаются и такие, кому всё время надо быть при деле. Для них скучная лекция или затишье на работе могут стать настоящим кошмаром.

Насколько скучно должен читать лекцию преподаватель по химии, чтобы ученику захотелось построить такую башню?

После корпоратива доброе начальство не нагружает никого работой. Самое время соорудить стулья из мюзле — да, именно так называются эти штуки.

Ожидание приёма в ветеринарной клинике может стать чуть менее томительным, если дать волю своей креативности.

Творческая жилка не даст заскучать на уроке — школьница нашла сюжет для рисунка буквально под носом.

Если у вас есть немного свободного времени — можно узнать, как выглядят мармеладные ягоды изнутри.

А если его много — сколько смайликов можно нарисовать при помощи одной шариковой ручки. Спойлер: 29 249.

Ночная смена в пустом офисе станет интереснее, если клонировать самого себя. Наверное.

Вот что происходит, когда детям надоедает играть в бассейне с шариками, а взрослые долго за ними не приходят.

Настоящий художник создаст шедевр из чего угодно. Ненастоящий тоже, если долго не несут счёт. Этот портрет нарисован соусом терияки.

Парню стало скучно смотреть фильм, потому что его девушка заснула. Сама виновата.

Это фото — иллюстрация выражений "Спит как убитая" и "Пушечным выстрелом не разбудишь".