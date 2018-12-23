7 звёздных пар российского шоу-бизнеса, которые расстались в 2018 году

2018 год выдался тяжёлым для многих знаменитых пар. Лайф вспомнил 7 скандальных разводов и расставаний, которые прогремели на всю страну.

Сергей Шнуров и Матильда

Новость о разрыве Сергея Шнурова и Матильды стала словно громом среди ясного неба. Супруги рассказали о принятом решении в социальных сетях, не став уточнять причину. Однако, по информации источника, близкого к паре, Матильда настолько привыкла с разгульному образу жизни супруга, что сама начала брать с него пример. В итоге девушка могла не ночевать дома, а вскоре музыкант застал её в постели с другим.

Просто двигаться вперёд, лучше без оглядки. Если женщина вам врёт, значит, всё в порядке Сергей Шнуров

Гуф и Кети Топурия

Об измене Гуфа стало известно благодаря самой любовнице. 18-летняя Яна Шевцова — из Екатеринбурга. Девушка хотела стать единственной для рэпера и рассказала об их связи Кети Топурии. По словам Яны, она встречалась с Гуфом в течение двух лет и даже сделала аборт. Однако её план обернулся крахом, она осталась ни с чем. Впрочем, отношения Гуфа и солистки "А-студио" на этом закончились.

У него изначально была мечта переспать с тёлкой из "А-студио". Потом как-то всё закрутилось, и он сам не понял. Прилетаю к нему, и он мне говорит: "Мне скучно с Кети, я не хочу с ней быть, я не могу с ней быть, я пять раз пытался с ней расстаться" Яна Шевцова

Дакота и Влад Соколовский

Пара бывших участников "Фабрики звёзд" была самой красивой в российском шоу-бизнесе. В социальных сетях звёзды демонстрировали семейную идиллию, но правда оказалась куда ужаснее. Выяснилось, что всё это время Влад Соколовский изменял своей супруге, даже когда она была беременна.

Это были десятки "девушек", многих из них я знаю лично, многие из них были моими "приятельницами", вхожими в мой дом. Практически все наши общие друзья, которые встречали меня из роддома, знали об этом и покрывали его Дакота

Евгений Петросян и Елена Степаненко

Артисты были в браке более 30 лет, когда стало известно, что Евгений Петросян завёл себе молодую любовницу. Народный артист РСФСР променял жену на свою 29-летнюю помощницу Татьяну Брухунову, после чего и было принято решение о разводе. Причём Елена Степаненко решила отомстить 72-летнему супругу по полной — юмористка пыталась отсудить у него 80 процентов состояния, то есть более одного миллиарда рублей.

Виктория Боня и французский миллиардер

Недолго длилась сказка Виктории Бони, которая хвасталась во всех интервью своим новым возлюбленным — 41-летним французским миллиардером, владельцем инвестиционного фонда Andurand Capital Пьером Андюраном. Выяснилось, что спустя несколько месяцев пара рассталась.

Однако вскоре во время прямого эфира Боня рассказала, что Пьер заплатил ей полмиллиона долларов за фальшивый роман. В ответ бизнесмен назвал бывшую возлюбленную вруньей и проституткой. Однако Боня всё равно нашла способ выкрутиться. В "Инстаграме" 38-летняя телезвезда объяснила, что её просто неправильно поняли, а слова о $500 тыс. были шуткой.

Иван Краско и Наталья Шевель

Брак народного артиста России Ивана Краско и его ученицы Натальи Шевель, которая младше его на 60 лет, сразу вызвал много вопросов. Однако девушка уверяла, что искренне любит актёра и готова с ним провести остаток жизни. Тем не менее поводом для развода стало отсутствие секса. 87-летний актёр рассказал, что жена настолько боялась забеременеть, что даже ни разу не спала с ним.

Я потерял к Наталье Александровне всякий интерес. У нас никогда не было секса, потому что её страх забеременеть был превыше всего Иван Краско

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу

Ани Лорак и турецкий бизнесмен сыграли свадьбу в 2009 году после четырёх лет отношений. Роскошное бракосочетание состоялось в одном из самых дорогих отелей Анталийского побережья "Адам и Ева". В 2011 году Ани родила дочь, которую назвали Софией. Однако сказке пришёл конец летом этого года, когда мужчину сняли в одном из киевских клубов в компании молодой модели. С тех пор то и дело появлялись сообщения о других изменах супруга, а в какой-то момент стало известно о том, что Мурат съехал от Лорак к Беляевой. Ани Лорак так и не смогла простить измену и подала в сентябре на развод.