Кошмар домохозяйки: развод хуже смерти

Журналист и блогер Арина Холина — о страхах и ужасе домохозяек и погружении их в домашнее рабство.

Ирина Меладзе тут сказала: "Развод тогда казался страшнее, чем смерть ребёнка". Что должно быть в голове у женщины, чтобы развод с мужиком, у которого, как оказалось, две семьи, причём много лет, сравнивать со смертью ребёнка?

В голове должен быть кромешный патриархат. Муж — он важнее всего. Муж — он Бог, он Вселенная, Мир. Таковы принципы Истинной Домохозяйки, которая становится тенью, призраком мужчины и всю свою жизнь трактует через него, через Добытчика.

Сначала у тебя есть цель — хорошо выйти замуж. Потом ты обслуживаешь любимого мужа. Потом тебе становится скучно — и ты обслуживаешь его ещё более рьяно. Потом осознаёшь, что тебе тридцать пять, ты умеешь только выбирать продукты, управлять домашним персоналом, сидеть на родительских собраниях. Подкатывает паника. Ты её успокаиваешь двумя способами — либо получаешь профессию, либо убеждаешь себя, что муж — святой, он никогда тебя не бросит, не обидит, вы приросли друг к другу, эту связь не разорвать.

Большинство женщин выбирает второй вариант. И вот тебе уже сорок шесть, а муж уходит от тебя и шести детей к другой. Он полюбил, и ваша связь порвалась ну просто как ветошь. И сразу очень много вопросов: деньги, друзья, дети, родственники. Это уже всё лет двадцать как общее, а теперь — вроде как отдельное. С вами остаются только ваши собственные родственники ну и, допустим, квартира. Всё остальное с Богом делит другая. Муж был работой, заботой, смыслом. Теперь ни того, ни другого, ни третьего в жизни нет. Если не повезло в какой-то момент придумать собственную жизнь.

Плохо быть домохозяйкой? На старых условиях — плохо. Ты, по сути, не имеешь ничего, кроме надежды, что мужу не станет с тобой скучно.

При этом, если женщина хочет быть женой и матерью, это её право. Но в XXI веке надо делать это по-умному. То есть страховаться. С мужем надо не просто жить в любви и согласии, или любви и несогласии, или в дружеских отношениях, ну нет. С самого первого дня нужен договор о том, у кого какие обязанности, привилегии и расходы. Домохозяйке нужна зарплата и кризисный фонд. Что будете делать, если развод? А разводятся сейчас примерно все. Раньше или позже.

Если муж хочет уйти — пусть сначала обеспечит вам профессию. Детей пусть воспитывает на равных условиях — то есть забирает всех двоих или семерых к себе и своей новой возлюбленной. Пусть они поживут там хотя бы пару месяцев со всем этим выводком и поймут, готовы ли они к этому. Женщина-домохозяйка так привыкла трястись над своими чадушками, что и представить не может, как отдаст их в лапы этого добытчика, который не знает, где в доме соль. Но хочешь жить — умей быть строгой. Он хочет развод и новое счастье? Без проблем, но тогда держи наследников и развлекайся. А ты едешь отдыхать на море или на дачу в зависимости от материальных возможностей. У тебя стресс, тебе надо прийти в себя.

У нас так получается, что мужчина не просто уходит от семьи — он становится счастливым и свободным. От всего. От жены, от детей, от быта. Ему не только постылая жена надоела — ему надоело всё вот это. Справедливо будет избавить его от жены, но оставить при всех семейных заботах. Пусть развлекается.

Так как мужчина любит уйти и забыть, надо иметь накопления, которые заранее определены как именно ваши кризисные деньги. Не общие, не детские, а лично ваши. Вы полжизни работали на дом и семью, у вас должны быть запасы. Ну ок, не все домохозяйки замужем за Меладзе, но если вы заранее понимаете, что ваш муж-кормилец не очень в состоянии о вас позаботиться, то, возможно, надо как-то по-другому устроить свою жизнь? Либо найти другого мужчину, либо найти работу. Или не бросать работу. Думать сегодняшним днём — это, конечно, прекрасно, но жить вообще не помогает.

Если ты планируешь всю жизнь зависеть от человека, то надо понимать — с этим человеком может случиться всё что угодно. Запой, смерть, развод.

Быть домохозяйкой, то есть зависимой, в наши дни опасно. И если вы не можете отказаться от этой мечты — надо с первой секунды думать о своём будущем. Не о вашем с ним — именно о своём. У вас слишком много "мало ли что". И все их надо хорошо продумать.

Не всем вам, милые домохозяйки, повезло быть матерью детей Аршавина, которая может хотя бы поднять такой шум, что вашего подлеца будут обсуждать на Первом канале. Не каждая жертва собаки Тарасова — Ольга Бузова, у которой уже были миллионы фанатов в "Инстаграме". Вам надо взять жизнь в свои руки "до", "после" у вас может не получиться так красиво и успешно, как у жён знаменитостей, которые к тому же молоды, красивы и более менее известны. Если вы не сделали это десять лет назад — делайте сейчас. Научитесь хорошо шить, сделайте мастерскую — это сейчас дефицит, вас с руками оторвут. Удачи.