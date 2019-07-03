Источник раскрыл причину, почему Джоли никого к себе не подпускает после развода

4944

Фото © Instagram/bradpitt_angelinajolie

Сейчас актриса совмещает работу в кино с обязанностями редактора журнала Time, а также сотрудничает с ООН.

Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались ещё в 2016 году, однако с тех пор актриса никого из мужчин к себе не подпускает. Пока слухи о личной жизни голливудского красавчика не утихают, Джоли свела все романтические намеки к минимуму, и на это есть веская причина.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/bradpitt_angelinajolie/" target="_blank">bradpitt_angelinajolie</a></p>

Анджелина ни с кем не встречалась после расставания с бывшим мужем и, по информации источников Hollywood Life, не собирается заводить отношения в ближайшее время. Ходили слухи, что актриса всё ещё тоскует по Питту и поэтому затягивает бракоразводный процесс на случай, если они снова сойдутся. Однако эти слова далеки от правды.

Анджелина наслаждается своей работой и детьми. Она ни с кем не встречается, и это её выбор. Она снова счастлива и не считает, что романтические отношения — это то, что делает жизнь более полной

Источник

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/angelinajolieofficial/" target="_blank">angelinajolieofficial</a></p>

Помимо работы в кино, Анджелина успевает выполнять свои обязанности в качестве редактора журнала Time и сотрудничать с ООН. Но, по словам источника, не исключено, если она "встретит кого-то и почувствует искру между ними", то найдёт время и для личной жизни.

Энистон раскрыла свои последние слова Джоли перед тем, как она увела Питта

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×