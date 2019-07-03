Источник раскрыл причину, почему Джоли никого к себе не подпускает после развода

Сейчас актриса совмещает работу в кино с обязанностями редактора журнала Time, а также сотрудничает с ООН.

Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались ещё в 2016 году, однако с тех пор актриса никого из мужчин к себе не подпускает. Пока слухи о личной жизни голливудского красавчика не утихают, Джоли свела все романтические намеки к минимуму, и на это есть веская причина.

Анджелина ни с кем не встречалась после расставания с бывшим мужем и, по информации источников Hollywood Life, не собирается заводить отношения в ближайшее время. Ходили слухи, что актриса всё ещё тоскует по Питту и поэтому затягивает бракоразводный процесс на случай, если они снова сойдутся. Однако эти слова далеки от правды.

Анджелина наслаждается своей работой и детьми. Она ни с кем не встречается, и это её выбор. Она снова счастлива и не считает, что романтические отношения — это то, что делает жизнь более полной Источник

Помимо работы в кино, Анджелина успевает выполнять свои обязанности в качестве редактора журнала Time и сотрудничать с ООН. Но, по словам источника, не исключено, если она "встретит кого-то и почувствует искру между ними", то найдёт время и для личной жизни.

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