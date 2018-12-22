Райан Рейнольдс выложил печальное рождественское фото и стал мемом

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Райан Рейнольдс выложил печальное рождественское фото и стал мемом

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Звезда "Дедпула" Райан Рейнольдс выложил в Instagram забавные предпраздничные фотографии. На снимках актёр находится в компании Хью Джекмана и Джейка Джилленхола и при этом выглядит очень-очень печально.

Райан Рейндольдс известен своим необычным чувством юмора — так, его твиты часто становятся вирусными. И похоже, эти рождественские фотографии ожидает та же судьба.

<p>Фото © instagram.com/vancityreynolds</p>

Судя по подписи, злые друзья-актёры разыграли бедного Райана и заставили прийти на вечеринку в дурацком свитере.

Эти долбанные придурки сказали, что это свитерная вечеринка!

Райан Рейнольдс

<p>Фото © instagram.com/vancityreynolds</p>

Отметим, что фотографии уже начали расходиться по Сети в качестве мемов, а исходный пост собрал больше пяти миллионов лайков в Instagram.

<p>Фото © vk/leprazo</p>

Райан Рейнольдс помог не знакомой ему выпускнице отомстить бывшему

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