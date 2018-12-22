Райан Рейнольдс выложил печальное рождественское фото и стал мемом

Райан Рейндольдс известен своим необычным чувством юмора — так, его твиты часто становятся вирусными. И похоже, эти рождественские фотографии ожидает та же судьба.
Судя по подписи, злые друзья-актёры разыграли бедного Райана и заставили прийти на вечеринку в дурацком свитере.
Эти долбанные придурки сказали, что это свитерная вечеринка!
Райан Рейнольдс
Отметим, что фотографии уже начали расходиться по Сети в качестве мемов, а исходный пост собрал больше пяти миллионов лайков в Instagram.
Райан Рейнольдс помог не знакомой ему выпускнице отомстить бывшему
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