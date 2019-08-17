Рейнольдс затроллил жену, получив от неё трогательный подарок на день рождения

Что подарить человеку, у которого всё есть? Жена Райана Рейнольдса на этот вопрос ответила и вручила мужу прекрасный подарок. Правда, вместе с благодарностями ей пришлось терпеть ещё и троллинг восхищённого подарком мужа.

Пару дней назад Блейк Лайвли, жена голливудского актёра, подарила ему картину, доверху забитую отсылками на важные моменты из жизни Рейнольдса. Картину он оценил по достоинству. Но, не упуская возможности потроллить свою жену, он в свойственной себе манере прокомментировал подарок, чем опять привлёк к себе внимание всего мира.

На своей первой работе я был доставщиком газет Vancouver Sun. Дом на картине — тот, где я жил в детстве. Мы с братьями годами пытались убить друг друга на этой лужайке Райан Рейнольдс

На картине много пасхалок. Например, мой кумир Джон Кэнди на первой полосе газеты. Этого дома больше нет, но он жив в моих воспоминаниях. Это произведение искусства — лучший подарок из тех, что моя жена мне когда-либо дарила Райан Рейнольдс

Картину написал американский художник Дэнни Гэлиот. В публикации в своём аккаунте в "Инстаграме" Рейнольдс поблагодарил его и отвесил такой комплимент, о котором любой мастер может только мечтать.

Если когда-нибудь случится пожар, я сначала вытащу на улицу эту картину. Только потом вернусь за Блейк Райан Рейнольдс

Поклонники актёра тоже оценили подарок для Райана, но, как всегда, его чувство юмора привлекло внимания больше — сообщает Bored Panda.

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