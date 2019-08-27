Рейнольдс поздравил жену с 32-летием, показав фото, которые стоило сразу удалить

Сладкая парочка наслаждается супружеской жизнью уже почти семь лет. Но за это время их "любовная лодка" точно не разбилась о быт.

Супруги не упускают возможности повеселить друг друга, в том числе в соцсетях. Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли поочерёдно становятся "жертвами" троллинга второй половинки. На этот раз актёр решил нестандартно поздравить супругу с её 32-летием.

Райан выложил в "Инстаграм" совместные фото с женой, подписав их: "С днём рождения, @blakelively". При этом муж артистки как следует постарался и отобрал только те снимки, на которых его возлюбленная вышла особенно неудачно: с закрытыми глазами, странным выражением лица. А сам супруг выглядит, как обычно, красавчиком.

Поступок немало позабавил подписчиков Рейнольдса. Они отметили, что, видимо, это и есть настоящая любовь, а Блейк, несмотря ни на что, очаровательна и прекрасна.

Вот это настоящая любовь zaziebeetz

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Стабильность на личном фронте четы подтвердило и сообщение о том, что Блейк снова ждёт ребенка, о чём актёры рассказали в мае на премьере фильма "Детектив Пикачу", пишет People. У пары уже растут две дочки, но это не значит, что в этот раз Райан надеется на мальчика. "Иметь дочь было для меня мечтой. Если бы у меня было девять дочерей, я был бы в восторге", — отмечал он в одном из интервью.

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