"Сейчас металлоломщики придут и распилят". Охотники нашли ступень ракеты "Союз"

Мужчины рассказали, что приехали на охоту и на ночь остановились в избе. Около десяти вечера они услышали странный шум, и на следующее утро решили выяснить, что стало его источником. Как выяснилось, буквально в ста метрах от дороги упала ступень ракеты-носителя "Союз".
Вот так едешь по бетонке — ба-бах! — на голову упало. <...> Главное, чтобы радиации не было тут
Автор видео
Отметим, что охотники не уточняют, где именно было снято видео. Тем не менее очевидно, что фрагмент ракеты упал неподалёку от жилой зоны.
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