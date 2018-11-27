"Сейчас металлоломщики придут и распилят". Охотники нашли ступень ракеты "Союз"

Охотники обнаружили в российском лесу крупный фрагмент ракеты-носителя "Союз" и выложили видео с находкой на YouTube. На кадрах видно, что падающая ступень повредила стоящие рядом деревья.

Мужчины рассказали, что приехали на охоту и на ночь остановились в избе. Около десяти вечера они услышали странный шум, и на следующее утро решили выяснить, что стало его источником. Как выяснилось, буквально в ста метрах от дороги упала ступень ракеты-носителя "Союз".

Вот так едешь по бетонке — ба-бах! — на голову упало. <...> Главное, чтобы радиации не было тут Автор видео

Отметим, что охотники не уточняют, где именно было снято видео. Тем не менее очевидно, что фрагмент ракеты упал неподалёку от жилой зоны.