Трёхлетняя девочка пошла на выпускной сестры, ведь до своего она может не дожить

Трёхлетняя девочка, борющаяся с редкой формой рака мозга, пошла на выпускной на десятилетие раньше вместе со своей сестрой из-за того, что до своего собственного она, возможно, не доживёт.

У Ланы Никсон из Сандерленда, Англия, когда ей было всего два года, в ноябре 2018-го, была диагностирована крайне агрессивная опухоль. Летом 2019-го родителям девочки — Джемме Никсон и Эндрю Хасвелл — пришлось смириться с неутешительными известиями о болезни их младшей дочери. Рак Ланы неизлечим.

Mirror сообщает, что пара ушла с работы, чтобы быть рядом со своей младшей дочерью и сделать каждый день её жизни значимым. Одним из таких дней стал выпускной. Вместе с Нэвей, своей старшей сестрой, Лана пошла на праздник, ведь, возможно, на своём она поприсутствовать не сможет.

Надев блестящее розовое платье, украшенное пайетками и цветами, и подходящий головной убор, она села в роллс-ройс, который их родители арендовали специально по этому случаю.

Для нас всех было так важно быть вместе как семья, и чтобы Лана стала частью особого для её сестры дня. Ей понравилась машина. Она сказала, что тогда они с Нэвей были принцессами Джемма Никсон, мама

Ровно год назад Лана была счастливым ребёнком без каких-либо проблем со здоровьем. Но её состояние начало ухудшаться. Было шесть походов по больницам с некомпетентными врачами, но наконец Лане поставили диагноз: атипическая тератоидно-рабдоидная опухоль. С тех пор она пережила не одну операцию и несколько курсов терапии.

Недавнее сканирование 4 июля показало, что опухоль реагирует на лечение, однако Лана по-прежнему требует большого ухода.

Девушка выпила бокал вина, не подозревая, что он выявит у неё страшную болезнь