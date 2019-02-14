"Меня убили врачи!" Послание медсестры, у которой нашли рак только с 7-го раза

49-летняя Джули О'Коннор из Бристоля, Англия, треть своей жизни отдала системе здравоохранения, которая в итоге её и подвела. Всё, чего женщина хотела под конец — наказать виновных и убедиться в том, что больше ни с кем подобное не произойдёт. Поэтому её семья и решила рассказать об этом случае, пишет Mirror.

Как и в начале любой истории, ничто не предвещало беды, пока три года назад Джули не почувствовала, что с ней что-то не так. Будучи медсестрой, она имела быстрый доступ к врачам, поэтому сразу же обратилась в свою больницу. Несколько анализов спустя она узнала, что абсолютно здорова и поводов для волнения нет.

Но странные ощущения не пропали, как и беспокойство Джули. Время шло, боль не проходила, и Джули снова направилась к врачам. Опять анализы, опять биопсия — врачи поздравляют Джули с отличными результатами. Шесть раз специалисты говорили женщине, что она абсолютно здорова.

Однако боль становилась только сильнее, а самочувствие ухудшалось, поэтому Джули начала испытывать недоверие к медикам. Но особого выбора у неё не было, и она снова и снова сдавала анализы, которые снова и снова были на редкость утешительными. И лишь через три года Джули решила обратиться в частную клинику, где ей сообщили, что у неё рак четвёртой степени.

Теперь врачи могли лишь облегчать Джули страдания. После нескольких курсов химиотерапии женщина вместе со своим мужем Кевином О'Коннором решила записать видеообращение к медикам больницы и чиновникам из Министерства здравоохранения, которые подписали ей смертный приговор.

Я возлагаю полную вину на сотрудников больницы. Это просто отвратительно, сколько мне пришлось из-за них вытерпеть и продолжать терпеть до сих пор! Джули О'Коннор

Через три дня после этого он умерла. Чиновники немедленно предложили денежную компенсацию. А врачи той самой больницы извинились перед семьёй и заверили, что это был единственный случай халатности. Но муж и дети Джули так не считают и будут добиваться большей огласки дела.