"Я не хочу умирать", Дейзи, 14 лет. Эти слова не должна услышать ни одна мама

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"Я не хочу умирать", Дейзи, 14 лет. Эти слова не должна услышать ни одна мама

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Узнав о страшном диагнозе, Сара Гриффитс из Уэльса, Англия, не сдалась и сделала всё возможное, чтобы помочь своей больной дочери. Вот только этого, к сожалению, было недостаточно, пишет The Sun.

Эта душераздирающая история закончилась два года назад, но мама Дейзи решилась рассказать об этом только сейчас. Впервые Гриффитсы поняли, что что-то не так, когда у Дейзи начались серьёзные спазмы в ногах. Девочку отвели в больницу для простого обследования, но врачи поставили неутешительный диагноз — редкую форму рака костей.

<p>Фото © Facebook / Sarah Griffiths</p>

Специалисты поспешили заверить, что это заболевание поддаётся лечению. И в доме Гриффитсов начались сложные два года, наполненные обследованиями, операциями и химиотерапией. Больше всего, по словам матери, Дейзи расстроило, что у неё выпадут волосы.

<p>Фото © Facebook / Sarah Griffiths</p>

Врачи провели сложную операцию, по результатам которой заявили, что опухоль на 95% неактивна. Семья была счастлива, что теперь всё позади, но последнее обследование показало, что рак дошёл до лёгких. Надежды на спасение больше не было. Мама начала планировать похороны своей дочери, а друзья Дейзи решили устроить ей маленький бал.

Я больше ничего не могла сделать, но Дейзи хорошо держалась, и мне приходилось тоже

Сара Гриффитс

<p>Фото © Facebook / Sarah Griffiths</p>

Она сказала, что не готова умереть. Она хотела пойти на свой выпускной бал и увидеть, как вырастут её братья

Сара Гриффитс

Дейзи сильно потеряла в весе, но смогла на празднике, устроенном в честь неё, отложить костыли и станцевать с мамой в последний раз. Она была очень счастлива в тот момент. Через пару месяцев Дейзи умерла, ей было всего 14 лет.

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