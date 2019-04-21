Спастись от рака. Простые правила профилактики онкологического заболевания

Ешьте зелень
Зелень с тёмными листьями, морские водоросли, чеснок — вот набор, богатый антиоксидантами и элементами, препятствующими болезням
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Овощи всегда должны быть на столе
Редис, капуста, брокколи и помидоры. Но томаты не из железной банки. В этих продуктах мало трансжиров — они полезны для организма
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Избегайте сахара, обработанного мяса и канцерогенов
Сосиски каждый день — нет. Чай, кофе — без сахара. Чипсы и другие снеки — забудьте. Шашлык — не чаще 2 раз в месяц. Фастфуд — тоже
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Не забывайте про аспирин
Учёные университета Ньюкасла утверждают, что таблетка аспирина в день вдвое снижает вероятность развития рака прямой кишки
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Обязательные физические нагрузки
Занятия спортом разгоняют метаболизм, укрепляют иммунитет. Необязательно тягать 100 кг — достаточно зала пару дней в неделю
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