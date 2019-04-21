Спастись от рака. Простые правила профилактики онкологического заболевания

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Спастись от рака. Простые правила профилактики онкологического заболевания

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Коллаж © L!FE. Фото © Pixabay

Недавние исследования учёных раскрывают всё больше продуктов, которые вызывают развитие опухолей. Однако есть список и таких продуктов, употребление которых позволяет проводить профилактику этого смертельного недуга.

Ешьте зелень

Зелень с тёмными листьями, морские водоросли, чеснок — вот набор, богатый антиоксидантами и элементами, препятствующими болезням

Фото © Flickr/awee_19

Овощи всегда должны быть на столе

Редис, капуста, брокколи и помидоры. Но томаты не из железной банки. В этих продуктах мало трансжиров — они полезны для организма

Фото © Flickr/Takanori Ishikawa

Избегайте сахара, обработанного мяса и канцерогенов

Сосиски каждый день — нет. Чай, кофе — без сахара. Чипсы и другие снеки — забудьте. Шашлык — не чаще 2 раз в месяц. Фастфуд — тоже

Фото © Public Domain

Не забывайте про аспирин

Учёные университета Ньюкасла утверждают, что таблетка аспирина в день вдвое снижает вероятность развития рака прямой кишки

Фото © Flickr/Marco Verch

Обязательные физические нагрузки

Занятия спортом разгоняют метаболизм, укрепляют иммунитет. Необязательно тягать 100 кг — достаточно зала пару дней в неделю

Фото © Flickr/Pedro Matute

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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