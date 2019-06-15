Кофе, стейк и сладкое. Невинные пристрастия, вызывающие рак

Кофе
Больше двух чашек в день могут привести к раку лёгких. Канцероген возникает при обжарке зёрен, он повышает риск онкологии на 41%
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Красное мясо и субпродукты
Ежедневные стейки или шашлыки на 43% увеличивают риск получить рак желудка или кишечника. Колбасы и пельмени ещё опаснее
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Недосып или ночные бодрствования
Полуночники, меняйте режим. Недосып — стресс для организма, блокируется выработка мелатонина. Нехватка гормона может вызвать рак
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Горячая пища
Кто любит горячий чай или суп — забудьте об этом. Еда при температуре 60 градусов может спровоцировать рак горла или пищевода
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Сладости и сахар
Раковые клетки размножаются за счёт быстрого гликолиза — расщепления глюкозы. Особенно опасны сладкие газированные напитки
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