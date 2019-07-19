Девушка выпила бокал вина, не подозревая, что он выявит у неё страшную болезнь

Бокал вина помог девушке обнаружить симптомы онкологического заболевания — лимфомы.

Тревожные симптомы впервые появились, когда 25-летняя Лорен Фиренца из Ноттингема, Англия, на ужине с друзьями выпила бокал вина. Девушка вдруг почувствовала зуд и покалывание в руке и шее. Однако она не сочла это поводом показаться врачу, решив, что просто могла застудить руку после бассейна, пишет Daily Mail. Однако через пару месяцев на вечеринке всё повторилось снова, и Лорен пошла в больницу.

Я из тех, кто идёт к врачу, только когда становится действительно плохо. Лорен Фиренца

Спустя три месяца после сдачи анализов, сканирований и рентгенов медики всё еще не могли сказать, что именно не так. Девушку пришлось госпитализировать, и вскоре страшная правда открылась. У Лорен обнаружили опухоль на правом лёгком и поставили диагноз — "лимфома Ходжкина в четвёртой стадии". Врачи пояснили, что неприятные ощущения после употребления алкоголя — один из симптомов болезни.

Сначала я даже не поняла, что это рак, просто подумала: "О, ладно, что это? Мы можем это просто вырезать?" Лорен Фиренца

Лорен предстояло сложное лечение, включающее в себя несколько курсов химиотерапии. Опасаясь, что потеряет возможность иметь детей, Лорен решила заморозить яйцеклетки на следующий же день после того, как ей поставили диагноз. За следующие три месяца девушка прошла шесть курсов химиотерапии. А в июне врачи сообщили радостную весть: опухоли больше нет. Но впереди ещё два курса, чтобы исключить рецидив.

Лорен поделилась, что борьба с раком не была простой, она испробовала множество способов подбодрить себя. Она наряжалась и делала маникюр на процедуры, организовывала себе фотосессии для "Инстаграма". А после второй химии сама сбрила себе волосы. Девушка надеется, что вскоре вернётся к нормальной жизни и съездит в другую страну. Билеты она уже купила.